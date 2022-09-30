Это способствует снижению морального духа и нежеланию проводить наступательные операции во многих подразделениях в Украине.

Медицинское обеспечение российских боевых частей, воюющих против Украины, вероятно, ухудшается.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

Некоторым недавно мобилизованным российским резервистам было приказано закупать собственные запасы первой помощи для боевых действий, с советом, что женские гигиенические средства являются экономически эффективным решением.

Видео дня

Медицинская подготовка и осведомленность об оказании первой помощи, вероятно, плохие, подытоживают в разведке.

Некоторые российские войска получили свои собственные современные турникеты западного образца, но прикрепили их к своему снаряжению с помощью кабельных стяжек, а не с помощью предоставленной липучки - вероятно, потому, что такого снаряжения мало и его можно украсть.

"Это почти наверняка затруднит или сделает невозможным своевременное наложение жгута в случае катастрофического кровотечения на поле боя", - говорится в отчете.

В британской разведки отмечают, что неуверенность российских военнослужащих в достаточном медицинском обеспечении почти наверняка способствует снижению морального духа и нежеланию проводить наступательные операции во многих подразделениях в Украине.

Война в Украине: главные новости

На востоке и юге Украины продолжается контрнаступление ВСУ. По подчетам западных аналитиков, в ближайшие дни защитники могут окружить ВС РФ в Лимане. Украинские бойцы активно работают над этим на запад, север и северо-восток от населенного пункта.

В ответ на успехи ВСУ в первые недели контрнаступления на Харьковском направлении, Путин объявил частичную мобилизацию в России. В связи с чем страну покинули сотни тысяч российских мужчин.

Мобилизацией Кремль пытается решить неотложную проблему по восполнению резервов разбитых подразделений. Однако сами военные записывают видео, как их без предварительной подготовки бросают на горячие участки фронта.

В то же время на лицо бюрократические сбои в мобилизации. Это, по мнению Института изучения войны, указывает, что Путин снова обошел процедуру коммуникации МО РФ и сам работает с командующими на местах.

Кроме того, в ночь на 30 сентября Путин издал указ о "независимости" украинских регионов Херсонской и Запорожской областей после проведения незаконных "референдумов", что наверняка усилит агрессивную риторику Москвы о применении ядерного вооружения в случае "посягательства" на "российские территории".

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже 59 080 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: