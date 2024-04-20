По словам президента, законопроект поможет сохранить тысячи жизней "и сделает оба наших народа сильнее".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на поддержку Палатой представителей Конгресса США закона о военной и финансовой помощи Украине.

"Я благодарен Палате представителей Конгресса США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за решение, которое сохраняет правильный ход истории. Демократия и свобода всегда будут иметь значение в мире и никогда не потерпят поражения, пока Америка будет помогать их защищать", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, жизненно важный законопроект о помощи США, принятый сегодня Палатой представителей, поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба наших народа сильнее.

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"Справедливый мир и безопасность могут быть достигнуты только благодаря силе. Мы надеемся, что законопроекты будут поддержаны в Сенате и направлены на рассмотрение президенту Байдену. Спасибо, Америка!", - написал глава государства.

Предоставление помощи США Украине

В субботу, 20 апреля, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о военной и финансовой помощи Украине. Общий пакет помощи Украине предусматривает расходы американского бюджета на уровне 60,84 миллиарда долларов.

Помощь пойдет на закупку для армии США оборонных товаров на замену тем, которые передаются Украине, а также на оплату оборонных услуг, предоставляемых Украине, на текущие военные операции США в регионе, на закупку передовых систем вооружений, оборонных изделий и оборонных услуг в американской промышленности, на финансирование системы надзора и контроля за помощью и оборудованием, предоставляемых Украине и на прямую финансовую помощь государственному бюджету Украины.

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