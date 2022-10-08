Мужчина мог не знать, что его транспорт используют для взрыва.

Водитель грузовика, который взорвался на Крымскому мосту, получил заказ на перевозку удобрений через интернет. Его могли использовать "вслепую".

Об этом пишет российское РБК со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника, водителя использовали вслепую. Вероятно, он не знал о запланированном взрыве.

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"На месте работают взрывотехники местного управления ФСБ, пытаются установить характер и происхождение взрывчатки", - добавил собеседник.

Обвал Крымского моста: подробности

Утром 8 октября поступила информация о пожаре на мосту. РосСМИ сообщили, что повреждена только железнодорожная ветка, но фото и видео с места происшествия показали обвал двух пролетов автомобильной части.

В РФ сообщили о взрыве грузовика на мосту и гибель трех человек в результате происшествия. А один из депутатов Госдумы назвал атаку на мост "объявлением войны без правил".

Российским СМИ уже выдали "методички"с правилами подачи информации о Крымском мосте. Так называемые журналисты из РФ должны писать, что он "поврежден, а не разрушен".

По данным источника УНИАН в правоохранительных органах, спецоперацию по подрыву Крымского моста организовала СБУ. Однако в Службе безопасности пока это не подтверждают.

Путин созвал правительственную комиссию через происшествии на мосту. А ВСУ тем временем довольны, что оккупанты избавились от очередной "транспортной артерии".

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