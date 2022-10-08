Водитель грузовика, который взорвался на Крымскому мосту, получил заказ на перевозку удобрений через интернет. Его могли использовать "вслепую".
Об этом пишет российское РБК со ссылкой на источник в силовых структурах.
По словам собеседника, водителя использовали вслепую. Вероятно, он не знал о запланированном взрыве.
"На месте работают взрывотехники местного управления ФСБ, пытаются установить характер и происхождение взрывчатки", - добавил собеседник.
Обвал Крымского моста: подробности
Утром 8 октября поступила информация о пожаре на мосту. РосСМИ сообщили, что повреждена только железнодорожная ветка, но фото и видео с места происшествия показали обвал двух пролетов автомобильной части.
В РФ сообщили о взрыве грузовика на мосту и гибель трех человек в результате происшествия. А один из депутатов Госдумы назвал атаку на мост "объявлением войны без правил".
Российским СМИ уже выдали "методички"с правилами подачи информации о Крымском мосте. Так называемые журналисты из РФ должны писать, что он "поврежден, а не разрушен".
По данным источника УНИАН в правоохранительных органах, спецоперацию по подрыву Крымского моста организовала СБУ. Однако в Службе безопасности пока это не подтверждают.
Путин созвал правительственную комиссию через происшествии на мосту. А ВСУ тем временем довольны, что оккупанты избавились от очередной "транспортной артерии".