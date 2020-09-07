Вчера ВСУ понесли боевые потери в районе ООС.

Россия сорвала перемирие на Донбассе для того, чтобы давить на Украину по ряду вопросов, в частности - проведением местных выборов.

Такое мнение высказала нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире "Свободы слова на ICTV".

"Что делает в данном случае Россия? Россия давит на украинскую власть, чтобы мы изменили свое решение в парламенте, постановление, которое было проголосовано по выборам на Донбассе. Ей не нравится ситуация, при которой четвертым пунктом постановления, за которое мы проголосовали в парламенте, невозможно проводить выборы на Донбассе без выполнения условий безопасности. Условия безопасности не выполнены. Режим прекращения огня - это лишь одна из предпосылок, которые должны быть выполнены", - сказала Верещук.

Вчерашние обстрелы нардеп назвала очередным актом агрессии. Также Верещук считает, что действия РФ свидетельствуют о том, что ее представители срывают "нормандскую" встречу и не желают двигаться к миру на Донбассе.

Что произошло на Донбассе

В течение дня 6 сентября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась: один украинский военный погиб, еще один был ранен.

Утром в воскресенье в районе ООС были обнаружены тела двух военных, которые направлялись тушить пожары на Луганщине.

В тот же день еще двое военных получили ранения в результате подрыва на мине автоцистерны Вооруженных сил Украины. В понедельник один из них умер.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым из-за обострения ситуации на Донбассе.

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Автор: Юрий Годован