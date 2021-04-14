Так оккупанты пытаются скрыть факты многочисленных нарушений режима прекращения огня.

Оккупанты систематически глушат сигнал беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

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"В отчете СММ ОБСЕ №83/2021 от 12 апреля сообщается о многочисленных случаях препятствования деятельности выполнения мандата СММ ОБСЕ, систематическом глушении сигнала БПЛА миссии", - говорится в сообщении.

Так, на днях беспилотный летательный аппарат СММ малого радиуса действия более 10 раз подвергался воздействию помех сигнала GPS недалеко от Донецка в районе населенных пунктов Спартак, Веселое, Бетманово, Михайловка, Озеряновка, Федоровка и Пантелеймоновка, а над временно оккупированными районами Луганской области - вблизи населенных пунктов Шимшиновка и Мирное.

Кроме того, вблизи Спартака и Веселого СММ зафиксировала случаи обстрела БПЛА с временно оккупированной территории.

"Подобными методами оккупанты пытаются скрыть факты многочисленных нарушений режима прекращения огня", - отмечает украинская сторона СЦКК

Также отмечается, что оккупанты продолжают дестабилизировать обстановку вдоль всей линии разграничения. По поводу нарушений украинская сторона СЦКК направила ноту в СММ ОБСЕ.

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Автор: Дмитрий Хилюк