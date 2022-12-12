Сейчас украинцам надо учиться экономить, отметил он.

Россия обстреливает объекты критической инфраструктуры Украины, чтобы принудить ее к переговорам.

Такое мнение высказал министр обороны Алексей Резников в ходе брифинга. Поскольку захватническая армия не может получить преимущество на поле боя, они выбирают воевать с мирными людьми.

"Их цель - погрузить нас во тьму, в холод во время зимнего периода для того, чтобы мы сдались, чтобы у нас опустились руки, чтобы мы перестали держать строй и потеряли нашу стойкость. И тогда, по их замыслу, мы, возможно, захотим переговоров", - заявил Резников.

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Он уверен, что это оккупантам не удастся, поскольку у них уменьшаются ресурсы.

"Нам необходимо быть стойкими и мы точно победим. Нужно учиться экономить, особенно в эти два месяца, которые нас ждут впереди, и учиться выживать. Мы выживем - это точно", - добавил Резников.

Массированные удары по Украине

Как известно, осенью армия Российской Федерации начала массированно обстреливать критическую инфраструктуру Украины. Сейчас они совершили уже восемь волн таких ракетных ударов.

В Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, а также 40% объектов высоковольтной сети.

Недавно украинцев предупредили, что необходимо будет постоянно жить в условиях ограничения потребления электроэнергии.

Как известно, после атаки 23 ноября Украина пережила блэкаут.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что в стране уже разработан план повышения уровня безопасности энергосистемы.

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