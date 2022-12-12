Россия обстреливает объекты критической инфраструктуры Украины, чтобы принудить ее к переговорам.
Такое мнение высказал министр обороны Алексей Резников в ходе брифинга. Поскольку захватническая армия не может получить преимущество на поле боя, они выбирают воевать с мирными людьми.
"Их цель - погрузить нас во тьму, в холод во время зимнего периода для того, чтобы мы сдались, чтобы у нас опустились руки, чтобы мы перестали держать строй и потеряли нашу стойкость. И тогда, по их замыслу, мы, возможно, захотим переговоров", - заявил Резников.
Он уверен, что это оккупантам не удастся, поскольку у них уменьшаются ресурсы.
"Нам необходимо быть стойкими и мы точно победим. Нужно учиться экономить, особенно в эти два месяца, которые нас ждут впереди, и учиться выживать. Мы выживем - это точно", - добавил Резников.
Массированные удары по Украине
Как известно, осенью армия Российской Федерации начала массированно обстреливать критическую инфраструктуру Украины. Сейчас они совершили уже восемь волн таких ракетных ударов.
В Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, а также 40% объектов высоковольтной сети.
Недавно украинцев предупредили, что необходимо будет постоянно жить в условиях ограничения потребления электроэнергии.
Как известно, после атаки 23 ноября Украина пережила блэкаут.
Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что в стране уже разработан план повышения уровня безопасности энергосистемы.