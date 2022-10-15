Вчера от вражеских обстрелов погибли двое мирных жителей Бахмута.

В Лимане Донецкой области обнаружили тела шести гражданских, убитых российскими захватчиками во время оккупации.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

"Россия убивает гражданских! За 14 октября россияне убили двух мирных жителей области - в Бахмуте. Кроме того, в Лимане обнаружили еще 6 гражданских, убитых во время оккупации. Еще шесть человек за вчера получили ранения", - написал он. Видео дня

Кириленко также напомнил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Освобождение лимана-что известно

1 октября стало известно, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще продолжаются боевые действия.

Днем 2 октября Лиман полностью был зачищен от русских войск.

Уже 7 октября в городе обнаружили около 200 одиночных и одну братскую могилу с телами погибших во время российской оккупации.

В первые дни эксгумировали 20 тел на месте массового захоронения. Как установили эксперты, это тела гражданских и военных.

Среди погибших обнаружили также семью с двумя детьми.

Работу затрудняет то, что большинство тел в состоянии изменений, есть пакет, в котором только кости. На месте раскопок работают следственно-оперативные группы, криминалисты и судмедэксперты совместно с прокуратурой.

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