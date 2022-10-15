В Лимане Донецкой области обнаружили тела шести гражданских, убитых российскими захватчиками во время оккупации.
Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.
"Россия убивает гражданских! За 14 октября россияне убили двух мирных жителей области - в Бахмуте. Кроме того, в Лимане обнаружили еще 6 гражданских, убитых во время оккупации. Еще шесть человек за вчера получили ранения", - написал он.Видео дня
Кириленко также напомнил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Освобождение лимана-что известно
1 октября стало известно, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще продолжаются боевые действия.
Днем 2 октября Лиман полностью был зачищен от русских войск.
Уже 7 октября в городе обнаружили около 200 одиночных и одну братскую могилу с телами погибших во время российской оккупации.
В первые дни эксгумировали 20 тел на месте массового захоронения. Как установили эксперты, это тела гражданских и военных.
Среди погибших обнаружили также семью с двумя детьми.
Работу затрудняет то, что большинство тел в состоянии изменений, есть пакет, в котором только кости. На месте раскопок работают следственно-оперативные группы, криминалисты и судмедэксперты совместно с прокуратурой.