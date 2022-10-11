Граждан призывают находиться в укрытиях.

В Хмельницкой и Одесской областях звучат взрывы, работает украинская система противовоздушной обороны.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий, а также начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"В Хмельницкой области слышны взрывы", - подчеркнул председатель ОВА.

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Гамалий уточнил, что работает противовоздушная оборона.

"Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!", - добавил он.

"Враг продолжает попытки наносить удары по нашей и соседней (Николаевского – УНИАН) областях. Ночью силами ПВО сбито 3 дрона-камикадзе. Сейчас подраздила ПВО ведут боевую работу. Прошу находиться в укрытиях до объявления отбоя воздушной тревоги", - подчеркнул Марченко.

Как сообщал УНИАН, 10 октября по территории Хмельницкой области российские оккупанты выпустили сегодня шесть ракет. Под удары попали и другие украинские города.

Массированный удар по Украине-что известно

Как сообщал УНИАН, вчера утром, 10 октября, российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены.

Сейчас известно уже о 19 погибших и 105 раненых.

Позже российский диктатор Владимир Путин признал обстрел украинских городов и объектов критической инфраструктуры, а также пригрозил Украине новыми ударами.

В украинской разведке подчеркнули, что массированный ракетный удар российские власти готовили еще с начала октября.

В ответ на эскалацию конфликта американский президент Джо Байден подчеркнул, что ракетный террор Путина не пошатнет поддержку США Украины. В вечернем разговоре с Зеленским главной темой была передача современных систем ПВО.

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