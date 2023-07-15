Александр Вилкул отметил, что повреждены более сотни разных зданий, в том числе жилые дома.

В Кривом Роге из-за атаки российских дронов в ночь на 14 июля пострадало почти 130 многоквартирных, а также десятки частных домов, учебные и медицинские учреждения. Всего сбили над Днепропетровской областью шесть вражеских беспилотников.

"К сожалению, в Кривом Роге есть попадания - по коммунальному предприятию, в одноэтажное административное здание и боксы для хранения техники. Пожар был оперативно ликвидирован. Ранен 56-летний мужчина, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь", - заявил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

Сообщается, что в результате российской атаки в Кривом Роге пострадали:

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127 многоквартирных домов,

22 частных домов,

24 учебных заведения,

семь медицинских учреждений,

перебита линия электропередачи и водовод.

По словам Вилкула, местным жителям организовали подвоз воды, а для ликвидации последствий "прилетов" привлекли строительную технику, обеспечен подвоз строительных материалов и развернули оперативные штабы.

Атака дронов на Кривой Рог 14 июля - что известно

В ночь на 14 июля в Кривом Роге прогремели взрывы, что подтверждил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

Позже в Воздушных силах сообщили, что с вечера 13 июля по 4:00 14 июля россияне атаковали Украину 17-ю ударными иранскими дронами. Силами ПВО были сбиты 16 беспилотников.

В свою очередь глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что в результате удара дронами повреждено коммунальное предприятие - одно административное здание уничтожено, а еще три – повреждены. Также пострадала спецтехника.

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