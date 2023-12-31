У захватчиков на складах есть "десятки тысяч всего - от артиллерии до бронетехники", предупредил военный эксперт.

Российские оккупанты могут воевать против украинцев, "пока имеют деньги" и у них все будет относительно хорошо.

Военный эксперт Петр Черник рассказал в интервью "24 Каналу", что противники могут вести боевые действия против нашего государства еще на протяжении нескольких лет. "Если идти по тому типу боевых действий, которые они ведут сейчас, то еще минимум два - три года у них есть. При высокой цене на нефть, газ, золото и остальные ресурсы", - отметил собеседник.

По его словам, у врагов на складах есть еще "десятки тысяч всего - от артиллерии до бронетехники".

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Закончится ли война в Украине в 2024 году - что уже сообщалось

19 декабря у президента Владимира Зеленского во время большой пресс-конференции спросили, завершится ли война против РФ в следующем году. Украинский лидер отметил, что на этот вопрос ответа не знает никто.

Ранее - в конце ноября, бывший российский премьер-министр Михаил Касьянов поделился мнением, что противостояние завершится в конце следующего года. Экс-чиновник считает, что украинские воины совершат прорыв, и большинство захваченных оккупантами территорий будет деоккупировано.

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