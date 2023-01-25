Касаткин занимает должность начальника отделения боевого применения.

OSINT-исследователи идентифицировали еще одного российского пилота с аэродрома "Северный" в городе Иваново - подполковника Владимира Касаткина.

Указанный аэродром является местом базирования самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У, которые используются в ВС РФ для наведения ракет на гражданские объекты Украины, говорится в Telegram "OSINT Бджоли".

Отец оккупанта тоже служил в Военно-воздушных силах государства-агрессора. В настоящее время в отставке.

Видео дня

Касаткин занимает должность начальника отделения боевого применения. Свои соцсети военный предусмотрительно "закрыл" от посторонних глаз.

Но, кроме того, эксперты узнали паспортные данные и адрес электронной почты оккупанта.

А-50У на войне в Украине - что известно

Известно, что российские самолеты радиолокационного отслеживания присутствуют на территории Беларуси. А-50У регулярно поднимаются в небо для сбора разведданных в подготовке для нанесения новых ракетных ударов по Украине.

Потери России в Украине - актуальные данные

ВСУ продолжают "отправлять в ад" оккупантов. 25 января защитники "откобзонили" еще 910 захватчиков, таким образом потери РФ выросли до 123 080 "двухсотых".

Российская армия буквально стирается об штурмы Соледара и Бахмута. Накануне в сети появились жуткие, но красноречивые кадры поля, усеянного трупами российских солдат где-то на Бахмутском направлении.

А на Соледарском направлении украинские артиллеристы подорвали целую траншею "вагнеровцев", которые продвигались к позициям ВСУ.

Случаются и забавные моменты на передовой. Так, украинские бойцы сняли, как на их снайпера выдвинулся с лопатой российский оккупант. В результате "штурмовик" был уничтожен одним выстрелом.

В боях с ВСУ был уничтожен боец отряда "Барс", которого пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором". Кроме того, стало известно о ликвидации десантника с сирийским опытом – героя русских "сказок".

В Запорожской области "откобзонили" сына топ-кадыровца Джамбулата Заураева.

Вас также могут заинтересовать новости: