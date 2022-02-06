Министр обороны Германии хочет снизить эскалацию путем переговоров в "нормандском" формате и в рамках Совета Россия-НАТО.

Германия не будет поставлять Украине оружие для защиты от российской агрессии и хочет решить этот "конфликт" мирным путем.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, пишет Handelsblatt.

"Уже давно есть четкая позиция федерального правительства – даже в предыдущие законодательные периоды – мы не доставляем оружие в кризисные регионы, чтобы там не накалялась ситуация", – сказала Ламбрехт.

Она отметила, что стороны должны мирно решить конфликт за столом переговоров.

"В украинском конфликте у нас есть партнеры по переговорам, которые вернулись за стол переговоров – например, в Совете НАТО-Россия и в нормандском формате. Поэтому теперь наша задача - деэскалация. Мы хотим решить этот конфликт мирным путем", - добавила Ламбрехт.

Читайте такжеСМИ обнародовали список вооружения, которое Украина хочет получить от Германии

Как сообщал УНИАН, ранее Нидерланды совместно с Германией блокировали предоставление Украине оружия. Однако недавно в Нидерландах изменили свою позицию и заявили, что их правительство открыто к военной помощи Украине в вопросе поставок оборонного вооружения.

Поэтому сейчас Германия остается той страной, которая до сих пор отказывается предоставлять Украине оружие для защиты от российской агрессии. В частности, 14 декабря 2021 года СМИ сообщили, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению.

30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности". 17 января в Киеве глава МИД Германии заявила, что позиция Германии в вопросе поставки в Украину оружия остается неизменной.

16 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Украине вооружение. По словам украинского дипломата, нежелание нового правительства Германии поставлять оружие "очень огорчает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной. "Теперь настал момент истины, - кто есть настоящий друг", - подчеркнул Мельник.

Канцлер Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

Также Германия отказалась выдавать разрешение на запрос своего союзника по НАТО Эстонии о передаче украинской армии оружия немецкого производства.

Вас также могут заинтересовать новости: