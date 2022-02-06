На ФРГ может положиться каждый член НАТО, отметила министр обороны страны.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт не исключает отправку дополнительного контингента служащих Бундесвера (вооруженные силы ФРГ) в Литву, которая находится недалеко от России.

О возможной переброске военных сообщает DW, со ссылкой на интервью чиновницы изданиям группы Funke, опубликованном в субботу, 5 февраля.

"Мы уже делаем важный вклад в Литве, где мы являемся единственной страной ЕС, которая возглавляет боевую группу (НАТО – ред.)... В целом войска для усиления готовы, сейчас мы обсуждаем детали с Литвой", – сказала министр.

По словам Ламбрехт, Германия направляет также истребители Eurofighter для воздушного наблюдения в Румынию.

"Каждый в НАТО может на нас положиться", – подчеркнула министр.

Читайте такжеБлокада поставок оружия Германией: посол Украины поделился обвинениями в сторону члена БундестагаВ течение пяти лет Германия играет важную роль в миссии НАТО в Литве. Около половины международного контингента Альянса в этой стране (около 600 военных) было направлено туда ФРГ.

Так называемые "боевые группы НАТО", возглавляемые Соединенными Штатами, Германией, Канадой и Великобританией, призваны остановить противника в случае нападения в регионе и выиграть время для прибытия подкрепления из стран Альянса.

Напомним, 10 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц будет принимать в Берлине глав государств и правительств стран Балтии. Ожидается, что центральными темами их беседы станут конфликт вокруг Украины и ситуация в сфере безопасности в Восточной Европе.

Стоит отметить, что РФ осенью прошлого года обострила ситуацию на границе с Украиной – стянула много военных и техники. Украина и ряд ее западных партнеров заговорили о том, что есть угроза российского вторжения.

В январе текущего года Шольц заявил, что власти Германии не планируют поставлять оружие Украине, но будут пытаться дипломатическим путем предотвратить возможное вторжение РФ в нашу страну.

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