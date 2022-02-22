Бросок мангуста. Что для Украины, ОРДЛО и России меняет признание "ЛДНР"

Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля фактически объявил Украине войну. И пока мир "переваривает" эту новость и пытается делать хорошую мину, при этом не применяя обещанные убийственные для России санкции. УНИАН попытался проанализировать ситуацию и выяснить, что именно меняет признание Россией "ЛДНР" для этих так называемых республик, украинского Донбасса, а также всей Украины и РФ.

В Кремле очень любят символизм и привязку к датам. Поэтому и спектакль с признанием "Л/ДНР" был разыгран в аккурат к очередной годовщине позорного побега из Украины Виктора Януковича и появления в Крыму "неизвестных зеленых человечков" с известным российским говором. Сегодняшняя операция, озаглавленная "бросок Мангуста", тоже готовилась загодя. Об этом свидетельствует и то, что российский Сбербанк, спокойно существовавший в Украине все восемь лет российской агрессии, вдруг – в конце 2021 года – переименовался в Международный резервный, и то, что "историческое" заседание Совбеза РФ демонстрировалось публике в записи, и то, что сообщения-молнии от российских марионеточных вождей "ЛНР" и "ДНР" об "экстренной" эвакуации женщин и детей были записаны за два дня до, и что, даже не пытаясь как-то соблюдать формальности (без ратификации Госдумой "договора о дружбе" с оккупированными де-факто территориями Украины, и даже без соответствующего обращения "руководства республик"), Россия официально ввела свои войска в Донецк… Перечислять можно долго.

И пока весь мир выражает обеспокоенность и просчитывает риски от санкций, УНИАН пообщался с экспертами, чтобы понять, что для Украины, ОРДЛО и России поменяется после этого "исторического признания".

Лугандон – не Приднестровье, а Россия - оккупант

Хотя некоторые эксперты в Украине заговорили о "приднестровизации" Донбасса после признания "независимости" оккупированных Россией территорий, на самом деле такое решение Кремля – пощечина ПМР. И уже не первая.

УНИАН ранее писал, как после "признания" Крыма, власти Приднестровья обратились к России с просьбой принять республику в состав федерации (был и у них соответствующий референдум), но получили от ворот поворот. Более того, за десятки лет существования ПМР Россия так и не решилась признать независимость республики. А "ДНР" и "ЛНР" признала с легкостью. Но не только в этом проявляются отличия.

По словам эксперта Национального института стратегических исследований Артема Филипенко, Молдова официально не признавала Приднестровье оккупированной территорией. "Более того, Приднестровье – сторона переговоров. У нас этого нет. Поэтому у нас страна-оккупант несет всю ответственность за оккупированные территории", - отметил он.

Однако, следует уже сейчас разрабатывать меры, которые позволят подконтрольным Украине территориям Донецкой и Луганской областей быть более стойкими.

"Главным образом, нужно решить вопрос инфраструктуры, часть которой остается под влиянием оккупанта. Неизвестно, как будут развиваться события, но Украине стоит заняться темой нормальных поставок электроэнергии и водоснабжения "своих" территорий. Иначе нас будут разными способами склонять к тому, чтобы посадить за стол переговоров с боевиками, дабы решать локальные проблемы. Об этом нужно думать уже сейчас", - подчеркнул Артем Филипенко.

Об этом говорит и политический аналитик Тарас Чорновил. По его словам, своим решением признать "независимость" де-факто давно оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей (пока - в "границах" ОРДЛО), Путин похоронил Минские соглашения. Но это не означает, что от Украины отстанут с намерением "впихнуть" нам уже "независимые ЛНР и ДНР".

"Раньше Москва требовала, чтобы Киев вел переговоры с террористами, которые даже Россией не были признаны. Сама же Россия всячески подчеркивала свой якобы статус миротворца и посредника, третьей стороны, а не участника конфликта. Что изменилось сейчас? РФ признает "легитимную власть республик". Теперь риторика Кремля станет безальтернативной – общайтесь с ними, мы, мол, вообще не видим оснований для нашего вмешательства. Все, что происходит – "внутренние дела государств ЛНР и ДНР"... И если раньше Россию можно было загнать в переговорный процесс, то сейчас они себя почувствовали вольготнее. Не удивлюсь, если они очень скоро попытаются заблокировать даже нижний уровень Нормандского формата", - рассказал Чорновил.

Новая "витрина русского мира"

По словам директора Института стратегических исследований и безопасности Павла Лисянского, можно предположить, что сейчас "новые государства" какое-то время будут очередной "витриной русского мира". "Если посмотреть на опыт Абхазии и Осетии, то сейчас населению даже могут поднять социальные выплаты. По последним моим данным, в "Л/ДНР" такое повышение уже было в январе, вероятно, такая практика сохранится, при условии "гуманитарной помощи" от России", - отметил он.

По словам эксперта, причин этому несколько. Во-первых, сейчас на оккупированных территориях проживает гораздо меньше людей, чем в начале оккупации. Во-вторых, российские марионетки приняли "законодательство", согласно которому, если человек не приходит за выплатами в течение трех месяцев, то "пенсия" сгорает. В-третьих, пока Россия сохраняет старый размер "пенсионного фонда", оставшемуся в "Л/ДНР" населению выплаты можно и поднять.

Но есть и плохие новости.

"В дальнейшем перемены будут для чиновников "Л/ДНР", для силовиков, для предпринимателей "высшего круга", которым разрешили участвовать в тендерах РФ по продаже каких-то товаров. Для этих людей возможность заработать и нажиться появится. Остальным ничего не светит. Шахты уже не откроют, предприятия доживают свое… А если будут санкции, то у России будет меньше денег, соответственно, дотации в "Л/ДНР" уменьшатся", - говорит Лисянский.

Кроме того, он напоминает, что сейчас на оккупированных территориях происходит принудительная мобилизация и эвакуация.

"В первом случае мне уже приходилось разговаривать с местными, женщины плачут в трубку: "Папу забрали с шахты…". И они не знают, папа живой, или нет. Проклинают "ЛНР" и "ДНР", понимают, что теряют своих близких… А, что касается эвакуации, уже появляются сообщения, что Магадан хочет принять жителей. Представляете, ехать с Донбасса в Магадан? Вот эвакуация, да?", - отмечает директор Института стратегических исследований и безопасности.

Вождей спишут "в утиль"

Но и вождям "республик" не придется долго почивать на лаврах. Павел Лисянский отмечает, что они уже давно на "крючке" российских денег, и, вероятно, слили этих денег нормально, поскольку с конца прошлого года постепенно начинает происходить смена экономических кураторов.

"На сегодня глобальной смены власти там не будет. Но еще в декабре РФ провела экономический аудит и, например, глава Макеевской администрации оказался в тюрьме. Там нормально слили российские деньги и была проведена какая-то "реконструкция" в Алчевске, Макеевке, Донецке, Докучаевске. И смена экономических кураторов уже повлекла за собой смену некоторых "правителей"", - объяснил он.

По его мнению, следующим шагом станет открытие в "Л/ДНР" "посольств РФ". Из "посольства" к "руководителям республик", "чиновникам" низшего звена будет командирован специальный куратор от ФСБ. И постепенно эти кураторы начнут отстранять местных.

"Подписанный "договор о дружбе" предполагает выделение финансовой помощи из России. А все хотят сесть на потоки. Учитывая, что договора с Путиным подписывали Пасечник и Пушилин, какое-то время их трогать не будут. Но под ними все должности постепенно "вычистят". И, когда придет время, в Кремле положат на стол на них компромат. Тогда с ними попрощаются и отправят либо на пенсию, либо в отставку, либо на тот свет, как Захарченко", - считает эксперт.

Зачем Украине "берлинская стена"

Эксперты сходятся во мнении, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца – "признание" Россией де-факто давно оккупированных ею "республик" вносит ясность в текущее положение дел и заставляет Украину мобилизироваться.

Во-первых, сбросить с себя ярмо Минских соглашений. УНИАН уже писал, что с ними не так и почему этот формат урегулирования был нежизнеспособным. И хотя, как уже было сказано выше, нас продолжат принуждать к миру на российских условиях, политический балласт Минска будет отброшен.

Еще один нюанс – на очередном факте грубого нарушения Россией международного законодательства Украина может увеличить дипломатическую поддержку Запада. Речь идет об усилении позиций в международных судах относительно агрессии РФ в 2014-2015 годах, и Крымской платформы, и даже актуализации темы реформирования ООН – Россия слишком часто стала нарушать устав организации.

Кроме того, по словам эксперта совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева, нужно сделать с оккупированными территориями Донбасса то же, что, в свое время, сделали с Крымом: "Сказать, что, в соответствии с нормами международного права, оккупированными территориями ведает оккупировавшая их сторона. Перекрыть полностью поставки туда электроэнергии, воды, товарообмена и т.п… Эти территории временно оккупированы. Следовательно, мы должны себя с ними вести, как с оккупированными".

Во-вторых, осознать, что, несмотря на наши европейские и евроатлантические устремления, с сумасшедшим соседом мы можем оказаться один на один. Поэтому, на фоне угроз Путина, Украине нужна новая экономическая политика.

""Большое строительство" необходимо радикально переформатировать, - считает сооснователь аналитического центра Украинский институт будущего Юрий Романенко, - максимально урезать строительство дорог и социальной инфраструктуры, а освободившиеся деньги направить на ВПК, сектор безопасности и энергетический сектор. Без хороших дорог и ледовых дворцов мы еще как-то протянем, а без ракет и тепла – нет".

По его мнению, в частности, следует развивать военные технологии, разворачивать кластер производства военной техники и боеприпасов. "Нужно делать это на западной Украине, так как весь восток и юг будут под постоянной угрозой… Нам нужна экономика военного времени, которое теперь будет постоянным", - говорит он.

По словам политолога, важно развивать союзы со странами Балтии, Польшей, Великобританией, Турцией. Учитывая, что исторические фантазии Владимира Путина превратились в главную угрозу крушения мирового порядка, Украина должна это эксплуатировать, выстраивая новую систему экономических отношений.

"Нам предстоит радикальное изменение энергетического сектора, поскольку Путин будет зажимать нашу экономику. Потому Украине необходимо радикально увеличить добычу газа, угля, полностью пересмотреть импорт нефтепродуктов и ядерного топлива, поскольку угроза над морскими коммуникациями будет постоянной", - отмечает Романенко.

Наша цель — усиливать то, что мы уже начали - предупреждение возможных провокаций и слабости наших систем защиты.

"По сути, мы должны продолжить то, что мы начали. Не только формирование подразделений территориальной обороны, а и готовность защищать стратегическую инфраструктуру, и готовность к оборонительным боям по всей линии фронта… Нам нужно закрепиться на позициях и ждать провокаций, которые могут быть практически с любой стороны", - говорит Александр Краев.

По его словам, сейчас одна из главных целей нашей экономики — найти пути, как держать экономику на ходу, как избежать рецессии и оставить экономическую активность на нужном уровне. "Для этого стоит рассматривать все варианты, вплоть до выпуска военных бондов или чего-то подобного, что позволило бы, при необходимости, быстро начать вливать большие массивы валюты в Украину", - отмечает эксперт.

Еще один момент – работа с олигархами. "Они могли бы сделать много для сохранения рабочих мест, сохранения "на ходу" предприятий, которыми они владеют. Это – вопрос поддержания ключевой инфраструктуры. И на этом направлении они могли бы быть эффективны и полезны", - считает Александр Краев.

Шаг в пропасть для России

Что касается последствий признания "Л/ДНР" для России, то населению РФ, которому из Кремля пытаются скормить эту идею как большую победу, этот шаг, скорее, принесет новые убытки.

"У нас есть конкретный и понятный пример, к чему ведет такая политика и чего реально стоят крики про "спасение людей" - Абхазия и Южная Осетия, признанные в 2008-ом… С 2008 года российский бюджет вливает туда деньги - 76,7 млрд рублей в Южную Осетию, в Абхазию 51,7 млрд рублей (данные на 2020 год). Такие мелочи, как плата за российский газ и электричество можно вообще оставить за скобками - там за это не платят. То есть, граждане РФ, живущие в РФ, попросту содержат граждан РФ, живущих в ЮО и Абхазии… Потому что "своих не бросаем"", - отмечает российский журналист Михаил Пожарский.

Сами же россияне, с большой долей вероятности, скоро станут беднее. Еще до официального объявления о новой "победе" Владимиром Путиным, в России начался обвал фондового рынка. А вечно обеспокоенный Запад, наконец, начал реальные действия – прощупывает прочность РФ санкциями.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций в отношении пяти российских банков и персональных санкций против трех российских миллиардеров - из числа "друзей Путина". Германия остановила процесс сертификации "любимой игрушки" Владимира Путина – газопровода "Северный поток-2".

Евросоюз уже готовит санкционный пакет, который содержит предложения по наказанию всех, причастных к решению о признании "Л/ДНР", в частности, депутатов Госдумы РФ, а также банков, финансирующих российских военных.

Президент США Джо Байден уже ввел в действие санкции против "Л/ДНР". Однако, по словам советника президента США по национальной безопасности Джонатана Файнера, это только начало: "Мы думаем, это начало вторжения, последнего вторжения России в Украину. И вы уже видите начало нашего ответа на это".

Посмотрим, каким будет продолжение.

Татьяна Урбанская, Анастасия Светлевская