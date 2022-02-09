Принуждение к капитуляции. Почему Украине пора научиться говорить "нет"

Заявления последних недель из Франции и Германии не дают Украине надежды, что эти гаранты Минских соглашений не пойдут на попятную России и не попытаются продавить вместе с Кремлем выполнение этих соглашений по его же сценарию. УНИАН разбирался, есть ли у них рычаги давления на Киев и не стоит ли Украине сменить тон разговора.

Путинские угрозы оружием, газом, да и просто хамские высказывания на уровне питерского гопника (кем он, по сути, и есть), челночная дипломатия Франции и Германии, пытающихся выторговать у Кремля лояльность, сценарии оккупации Украины, опубликованные в европейских таблоидах, ошибка (и ошибка ли?) Bloomberg с появлением новости о "вторжении" России в Украину… Все это – постепенное прощупывание Украины на хлипкость.

Проявит ли слабинку? Начнется ли внутренняя дестабилизация, которая будет только на руку Москве? Испугается настолько, что пойдет на прямой диалог с пророссийскими марионетками из ОРДЛО? Будет ли настолько глупа, что сдастся без боя и согласится выполнять Минские соглашения по кремлевскому сценарию? Ответы на эти вопросы станут нашей реальностью очень скоро. И первый раунд – вторая в текущем году встреча советников лидеров стран Нормандского формата, которая состоится 10 февраля в Берлине.

Блюстители своих интересов

С момента последней аналогичной встречи прошло меньше двух недель, но за это время Франция и Германия продемонстрировали свои настоящие намерения разрешить этот кризис. Российские угрозы оружием привели европейских партнеров Украины в настоящий ужас. Но вовсе не из-за боязни за, собственно, Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже посетил президента РФ Владимира Путина, по этому же маршруту в ближайшее время намерен проследовать и канцлер Германии Олаф Шольц. С одной стороны, тяжело понять, зачем эти вояжи к хозяину Кремля и заявления в стиле "мы – европейцы, но также мы союзники американцев", когда ответы на ультиматум России уже предоставлены. С другой стороны, оба европейских политика, наряду с Москвой, посещают и Киев. И явно не с целью выступить "широким фронтом" против Путина.

Собственно, еще перед предыдущей Нормандской встречей в январе было ясно, что Украину будут стараться всячески склонить к выполнению Минских соглашений на условиях РФ. К примеру, в европейских СМИ поползли слухи о планах Макрона лично обсуждать с Путиным "план деэскалации" в Украине. Дескать, в Елисейском дворце, решили продвинуть на полях Норманди идею прямых переговоров Киева с боевиками.

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Украинская делегация сразу же заявила, что никогда не пойдет на подобные уступки. А в Офисе президента попросили не распространять подобные российские фейки. Однако эксперты отмечают, что информация об обсуждении такой идеи партнерами Украины не была просто вбросом.

По словам политолога Ильи Кусы, западные партнеры Украины уже согласовали между собой: имплементации Минских соглашений — единственный путь к компромиссу с Россией.

"Это самый безболезненный для них способ с минимальным риском для их интересов, но, подчеркиваю, не наших. При этом, у европейцев, американцев и россиян сложилось общее видение набора вопросов, которые должна выполнить Украина: это амнистия [боевиков], автономизация Донбасса и, возможно, прямые переговоры с ОРДЛО. Не замечать этого в их публичных заявлениях - прятать голову в песок", - считает он.

Учитывая, как Германия лоббировала российский "Северный поток-2", как громко отказалась (даже под угрозой российского полномасштабного вторжения с севера, востока и даже с моря) помогать Украине оружием, такой неприятный сценарий принуждения к капитуляции имеет право на жизнь. О Франции в качестве миротворца и говорить нечего. Еще во времена Второй мировой миротворческие потуги Франции вылезли боком ей же самой, и она была молниеносно оккупирована. Или сравнительно недавние попытки "примирить стороны", которые предпринимал на тот момент президент Франции Николя Саркози, завершились тем, что мир просто закрыл глаза на агрессию России. Как результат, Кремль почувствовал, что может больше. Теперь пожинаем плоды…

"На носу у Макрона - президентские выборы. РФ через Венгрию снова пытается финансировать кандидата Мари Ле Пен, а некоторые лидеры РФ делают ставку на Эрика Земмура. Макрон понимает, что РФ вмешается в предвыборную кампанию. Потому занимаемая им позиция дает ему высокую уязвимость перед РФ. Он пытается найти компромисс и им, к сожалению, может стать Украина", - отмечает директор аналитической группы Da Vinci Анатолий Баронин.

Вместе с тем, по его словам, у Франции и Германии сегодня нет высокого влияния на переговорный процесс и ситуацию в Украине.

"После того, как Германия отказалась от поставок вооружений, а вопрос вступления в НАТО сейчас этими же странами доведен до уровня минимальной вероятности, и Германия, и Франция сейчас потеряли инструменты влияния на Банковую. Если у Банковой хватит политической воли и мужества, они могут спокойно выдерживать давление этих представителей ЕС, когда последние демонстрируют лояльность РФ", - считает Баронин.

Рычаги давления на Украину

Главный рычаг давления на Украину в принуждении ее к капитуляции, по мнению исполнительного директора фонда "Возрождение" Александра Сушко, 120 тысяч российских военных под украинской границей.

"Это – беспрецедентный инструмент давления. Не думаю, что может быть что-то более убедительное. Основная цель – заставить Украину пойти на уступки. Это то, что Берлин и Париж будут нам говорить, мол, смотрите, у вас на границе стоят российские войска и они могут зайти в Украину в любой момент", - говорит он.

Возможны и попытки локального напряжения без перехода к прямым военным действиям либо на границе с Беларусью (не зря там вот-вот начнутся совместные с РФ учения), либо в Азовском море (Россия перебрасывает быстроходные патрульные катера в дополнение к большим десантным кораблям Северного и Балтийского флотов, которые находятся в Средиземном море, на юг, ближе к Азову).

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Политолог-международник Максим Яли добавляет, что не следует исключать экономического давления. К примеру, публикация в европейской прессе даже фейковых сценариев оккупации Украины, заставляет паниковать инвесторов. Как следствие, снижается кредитный рейтинг Украины, а это, в свою очередь, увеличивает процентные ставки, чем усиливает давление на нас, учитывая нашу зависимость от макрофинансовой помощи из ЕС.

"Чем ниже кредитный рейтинг, тем дороже получать кредиты. Это ослабляет наши позиции", - считает он.

Еще один момент – энергозависимость. "Думаю, Макрон привез нам предложения о поставках российского газа, когда украинская промышленность не выдерживает образовавшихся цен на европейском рынке. Ограничивая поставки газа в Европу, Путин сохраняет цены на высоком уровне. Этим они и оказывают давление", - говорит Максим Яли.

По мнению исполнительного директора Украинского института будущего Вадима Денисенко, важно помнить и о базовом сценарии Путина – дестабилизации внутри Украины. Добиться этого можно, воплощая несколько сценариев. К примеру, остановка прокачки газа украинской трубой на 2-3 недели чревата энергетическим коллапсом. Если же параллельно Беларусь прекратит поставки дизеля, а пророссийские силы в Украине начнут качать население, с уличными беспорядками, а то и столкновениями с правоохранителями, ситуация еще больше усугубится. Банковой не останется ничего, как согласиться на российский план "примирения" на Донбассе.

Впрочем, ни Германия, ни Франция в нормандском переговорном формате не могут встать на сторону России в плане экономического давления на Украину. "Это будет рассматриваться как политический шантаж Кремля… Им бессмысленно осуществлять такое давление на Украину", - подчеркивает Анатолий Баронин.

"Нравится – не нравится, потерпи, красавица…"

Владимир Путин о Минских соглашениях и своем понимании их выполнения на встрече с Макроном сказал: "Нравится - не нравится, потерпи, красавица…". В свою очередь, Макрон пообещал в Киеве поговорить об имплементации Минска, потому что так он видит общую разрядку ситуации, дабы избежать войны. В этой связи, по мнению Александра Сушко, Берлин и Париж могут потребовать, чтобы Украина имплементировала формулу Штайнмайера в свое законодательство. Ведь ранее Украина подписалась под этой формулой на уровне советников. Что это за формула УНИАН уже писал

"Берлин и Париж всегда были на стороне Украины, но в некоторых вопросах они нуждаются в движении вперед, поэтому готовы к большим компромиссам с Москвой. Так появилась формула Штайнмайера. Это один из пунктов, которые сейчас могут быть на столе с их стороны, ведь Украина подписалась под формулой на уровне советников. Сейчас они могут потребовать, чтобы Украина имплементировала эту формулу в законодательство", - говорит эксперт.

Европейцы уже, похоже, несколько подзабыли, но на самом деле, Украина еще в 2019 году заявляла, что не имеет принципиальных возражений по сути этой "формулы". Проблема лишь в том, что ее реализация возможна только после полного прекращения огня, отвода войск и техники, обеспечения работы ЦИК (об этом, собственно, и Минские соглашения), ведь выборы в ОРДЛО должны проходить по украинскому законодательству.

Зато о нюансах "прочтения" Минска на днях напомнил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Россия продвигает искаженную интерпретацию Минских соглашений, в частности, настаивает на "автономии" подконтрольного России Донбасса. Нигде в Минских соглашениях не упоминается слово "автономия". Украина неоднократно пыталась добросовестно реализовать Минские соглашения, в том числе каждый год принимая закон об особом статусе. В то же время Россия нарушает режим прекращения огня, отказывается конструктивно решать эту и другие проблемы и делает вид, что она не сторона конфликта, который она разожгла", - говорится в сообщении Посольства США в Украине.

Простыми словами, предпосылок склонить Украину к уступкам по Минску в Нормандском формате нет. Более того, если "партнеры" попытаются продавить российский сценарий, Украине стоит встать из-за стола переговоров. По мнению политолога-международника Максима Яли, юридический вариант выхода Украины из Минских соглашений в международном законодательстве есть: "Зеленский мог бы сослаться на международную конвенцию о праве международных договоров от 1969 года. Ст. 52 говорит, что договор, подписанный в условиях угрозы применения силы, является ничтожным. Следует напомнить, что "Минск-2" подписывался в условиях образования Дебальцевского котла. Но почему-то никто об этом не говорит. Никто не заявляет, что "Минск-2" был сговором по принуждению Украины к капитуляции".

И хотя выход из Минских соглашений – радикальная мера, Украине пора научиться отстаивать свои интересы и вовремя говорить "нет". И сейчас – не самое плохое для этого время.

Татьяна Урбанская, Анастасия Светлевская