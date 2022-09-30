Также произошла ротация авиационных подразделений совместного учебного центра подготовки сил Беларуси и РФ с заменой трех из четырех имеющихся многоцелевых истребителей Су-30М.

В Беларуси продолжается проверка аэродромов для их вероятного использования российскими военными.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 6:00.

"В Республике Беларусь с 21 сентября началась проверка средств радиотехнического обеспечения аэродромной сети, что косвенно может свидетельствовать о возможности использования белорусских аэродромов вооруженными силами Российской Федерации", - говорится в сообщении. Видео дня

Также, по данным Генштаба, произошла ротация авиационных подразделений совместного учебного центра подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии и РФ с заменой трех из четырех имеющихся многоцелевых истребителей Су-30М.

"Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь", - добавили в Генштабе.

Участие Беларуси в войне с Украиной

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, лояльный к агрессивной политике своего единственного союзника Владимира Путина, с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину предоставил Кремлю в пользование военные базы республики. Именно с территории Беларуси российские танки прорывали границу с Украиной.

С территории Беларуси ведется ракетный обстрел украинских городов.

И хоть сам Лукашенко пытается оспорить факт военного сотрудничества с путинским режимом, на Беларусь, как и на Россию, наложены новые европейские санкции.

Вместе с тем в настоящее время регулярная беларуская армия не принимает прямого участия во вторжении в Украину. Хотя некоторые эксперты считают это вопросом времени. Москва продолжает вербовать на войну отдельных белорусских "добровольцев", организовав им обучение на территории РФ.

Накануне стало известно о переброске на аэродром "Барановичи" трех российских истребителей Су-30. Последние перелеты российских истребителей между РФ и Беларусью фиксировали еще в конце марта, когда самолеты покидали белорусскую территорию.

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