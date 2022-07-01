Угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины, с военной точки зрения, сохраняется.

На границе с Украиной сосредоточены семь батальонов Вооруженных сил Беларуси.

Об этом, как сообщает в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны, представитель организации Вадим Скибицкий сообщил в интервью военному телевидению Украины.

По его словам, угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины, с военной точки зрения, сохраняется, однако пока прямое военное наступление из Беларуси маловероятно.

"Сегодня прямой угрозы со стороны Беларуси нет, потому что не создана группировка войск, не развернута система управления этой группировкой. Это основной элемент того, что идет непосредственная подготовка к боевым действиям", – пояснил Скибицкий.

Но, отметил он, пребывание у границы семи батальонов Вооруженных сил Беларуси побуждает украинское командование привлекать дополнительные силы сдерживания и усиливать разведку.

"Это отвлекает ресурсы и средства от нашего восточного фронта. Кроме того, постоянное перемещение войск направлено на то, чтобы держать нас в напряжении. Отрабатываются отдельные элементы, тактические эпизоды возможных наступательных действий именно с территории беларуси", – сказал Скибицкий.

Напомним, на блокпостах при въездах и выездах из Киева усилили контроль в связи с угрозой наступление из Беларуси.

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