Среди оккупантов растет нежелание участвовать в боевых действиях на Донбассе - Лысенко

Среди оккупантов растет нежелание участвовать в боевых действиях на Донбассе.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по итогам выплаты 16 и 17 ноября этого года боевикам так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов месячного заработка обнаружились случаи злоупотребления российскими офицерам служебным положением, которые заключались в присвоении дополнительных выплат подчиненным, в том числе так называемых «боевых». Такие действия российского командования вызывают недовольство среди наемников, в результате чего существенно увеличивается количество случаев оставления ими передовых позиций. Кроме того, среди личного состава российских оккупационных войск продолжает расти недовольство условиями службы и нежелание участвовать в боевых действиях против сил АТО», - сообщил Лысенко.

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В частности, по его словам, 18 ноября решением командования так называемого 1-го АК снято с передовой позиции и выведено в тыл одно из подразделений из-за саботажа выполнения им задач по ведению боевых действий против сил АТО.

Кроме того, по данным разведки, 17 ноября в одном из соединений так называемого 2-го АК сорван план очередной ротации из-за увеличения количества личного состава, который отказывается отправляться на передовую и участвовать в боевых действиях против сил АТО.