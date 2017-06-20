Принимаются все меры по поиску пропавшего в зоне АТО полковника НГУ – Минобороны

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник заявляет, что принимаются все меры по поиску пропавшего без вести в зоне проведения антитеррористической операции полковника Национальной гвардии Александра Бойко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мотузяник сказал на брифинге в Киеве.

«Действительно, по сообщению наших коллег из Нацгвардии Украины, один из военнослужащих Нацгвардии считается пропавшим без вести. Сейчас руководство Нацгвардии предпринимает исчерпывающие меры с целью розыска военнослужащего. Информация поступает довольно разная», - заявил он.

Читайте такжеЗа терроризм на Донбассе посадили уже 17 человек - военная прокуратура

«Сейчас сведения о его пребывании в незаконном удержании у российско-террористических войск пока не подтверждены, однако принимаются все исчерпывающие меры, чтобы установить местонахождение этого военнослужащего», - добавил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июня, стало известно, что полковник Бойко пропал без вести во время выполнения боевого задания в результате боевого столкновения в Луганской области.

«По неподтвержденным данным, офицер удерживается одним из террористических подразделений ОРДЛО. Попытки решить вопрос об обмене и передаче полковника Бойко сегодня не привели к положительным результатам», - сообщила пресс-служба Нацгвардии. К мероприятиям по поиску привлечены представители общественных организаций.