В ГПСУ прокомментировали сообщения о перемещении российской техники на границе (видео)

Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян прокомментировал информацию, которая недавно появилась в иностранных СМИ, о концентрации российских танков на украинской границе, передает 5 канал.

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"Если говорить о том участке границы, который мы контролируем, то мы не наблюдаем непосредственного сосредоточения военной техники в непосредственной близости от границы, но у нас есть информация о передвижении подразделений российских ВС на более удаленных расстояниях, в тыловых районах. Обмениваемся этой информацией с Министерством обороны для ее анализа и дальнейшего учета в организации службы и охраны границы", - сообщил Слободян.

Что касается участка Ростовской области, то там также есть информация, по словам представителя ГПСУ, о том, что осуществляются определенные перемещения военной техники.

"В частности, передислоцируется 8-я армия. Эту информацию мы также отслеживаем и анализируем в оперативно-служебной деятельности", - добавил он.

Ранее Reuters сообщал, что в Ростовской области, вблизи границы с Украиной, замечены десятки российских танков. В описании под видео агентства отмечается, что очевидец видел десятки современных танков, прибывающих на железнодорожный вокзал в Покровском, что на юге Ростовской области.