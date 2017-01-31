Боевики заявили, что под Донецком ранен террорист "Гиви"

Об этом сообщает один из сепаратистских сайтов.

"Гиви" ранен в боях в северной части Донецка", - говорится в сообщении.

Подробностей о ранениях боевика и их тяжести пока нет.

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Ранее военный "Мартин Брест" сообщил, что батальон "Сомали" - группировка террориста Михаила Толстых ("Гиви") - понес потери в 40%.

Таже отмечается, что террорист "Гиви" отдал приказ бросить в бой свой последний резерв - танковую роту. При этом точное количество танков пока неизвестно.