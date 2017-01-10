В ОБСЕ констатировали значительное увеличение количества взрывов на Донбассе

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 9 января.

"Большинство нарушений режима прекращения огня было зафиксировано одновременно в Донецкой и Луганской областях между вечерами 8 и 9 января, чем во время предыдущих 24 часов", - говорится в отчете.

В частности, в Донецкой области наблюдатели СММ зафиксировали более 500 взрывов по сравнению со 169 взрывами, которые были задокументированы между вечерами 7 и 8 января. Эти нарушения режима тишины в основном произошли в районах Светлодарска, Дебальцево и в районе треугольника Авдеевки-Ясиноватой-Донецкого аэропорта.

В Луганской области зафиксировано 48 взрывов по сравнению с 33, произошедшими 7-8 января.

Также сказано, что в ночь с 8 на 9 января, во время пребывания в контролируемом правительством Украины Светлодарске (57 км к северо-востоку от Мариуполя), наблюдатели слышали 30 взрывов, которые, по их оценке, были вызваны применением 122-мм артиллерийских снарядов. Еще 20 взрывов, считают в миссии, были вызваны применением 120-мм минометов (18 из которых были результатом ударов по территории в этой местности, а еще 2 были исходным огнем в противоположную сторону).

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К тому же еще 57 взрывов, по оценке СММ, вызваны применением 82-мм минометных снарядов (29 из которых были результатом ударов по территории в районе Светлодарска).

Кроме того, наблюдатели слышали 16 исходящих взрывов от 100-мм противотанковой пушки на расстоянии 3-4 км к северо-востоку и 10 исходящих взрывов от артиллерийских снарядов на расстоянии 8-10 км к северо-востоку.

В отчете сказано, что передвижение представителей СММ было ограничено на трех участках разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Наблюдатели продолжали наблюдать за отводом вооружения и видели его наличие в тех местах, где размещение вооружения запрещено. Миссия отметила большие очереди гражданских людей, которые хотели пересечь мост в Станице Луганской.