Обстрелы в зоне АТО почти затихли: в штабе говорят – из-за ОБСЕ

Обстановка в зоне проведения АТО с начала суток и в течение дня стабилизировалась - с полуночи активность противника значительно уменьшилась, зафиксировано 5 прицельных обстрелов позиций ВСУ и 6 - неприцельных.

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Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр штаба АТО, все обстрелы происходили на Донецком направлении.

В штабе АТО это связывают с тем, что с 8:00 на временно оккупированной территории Донецкой области работает специальная мониторинговая группа ОБСЕ во главе с Александром Хугом.

Но несмотря на присутствие наблюдателей ОБСЕ, отмечают в пресс-центре, российские наемники из стрелкового оружия трижды обстреляли позиции вблизи Майорска, а из зенитной установки - опорный пункт вблизи Мироновского. Кроме того, около 16:00 боевики обстреляли из стрелкового оружия защитников Песков.

"В 8:00 и 11:00 из миномета калибра 82 мм российские террористы выпустили 5 мин в направлении позиций близ Авдеевки и Новгородского, а из пулеметов крупного калибра и гранатометов вели огонь в районе Майорска и Новгородского", - рассказали в штабе.