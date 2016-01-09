Ситуация в зоне АТО: по всему фронту продолжаются провокации боевиков

На протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 29 обстрелов украинских позиций, погибших или раненых среди российских военнослужащих нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки из-за боевых действий, а насчитывалось 29 обстрелов, ни один украинский военный не погиб и не был ранен», - сообщил Лысенко.

По его словам, на Луганском направлении продолжается затишье.

В то же время боевые действия в зоне АТО продолжаются на Донецком направлении. Самые активные - на Светлодарской дуге и возле Новгородского.

«Огонь на этом участке фронта не стихал практически весь день, - сказал Лысенко. – По всему фронту продолжаются эпизодические провокации боевиков, но без применения тяжелого вооружения».

Также, по его словам, враг трижды нарушил режим тишины на Мариупольском направлении - в районе Марьинки.

Кроме того, Лысенко сообщил, что в городе Енакиево, который контролируют боевики, зарегистрированы неоднократные случаи похищения мирных жителей.

«Оккупационная администрация имеет конфликт с военными. По подозрению в совершении вышеуказанных преступлений местные так называемые «чекисты» уже арестовали одного боевика», - пояснил Лысенко.

Спикер Администрации президента сообщил, что на днях на пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области украинские силовики задержали члена бандформирования, который занимал руководящую должность в оккупационной администрации Перевальского района и был подчиненным лидера боевиков «ЛНР» Игоря Плотницкого.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Донецкой области боевики продолжали обстрелы украинских позиций вдоль всей линии фронта. Самая большая вражеская активность была зафиксирована возле оккупированной Горловки, в районе поселка Зайцево.