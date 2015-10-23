В ОБСЕ заявили, что риск эскалации ситуации на Донбассе остается высоким

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге по скайпу из Донецка заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

«Ситуация остается спокойной в большинстве районов Донецкой и Луганской областей, однако риск эскалации ситуации остается очень высоким», - заявил он.

По словам Хуга, СММ будет продолжать посещать места базирования отведенного вооружения. «Мы надеемся, что отвод оружия позволит укрепить режим прекращения огня и позволит получить длительный мир», - сказал Хуг.

Он также сообщил о готовности миссии открыть новые базы патрулирования - две на украинской стороне и одну в зоне, которая контролируется так называемой «ЛНР». « Эти дополнительные базы значительно усилят нашу возможность мониторинга в этой зоне», - отметил он.

Читайте такжеСилы АТО завершили отвод танков на всех направлениях

Хуг также добавил, что наблюдатели СММ посещают места, где хранится отведенное тяжелое вооружение с обеих сторон линии разграничения. «Ситуация остается подобной той, которая была последние несколько недель: оружие отсутствовало на местах отвода как со стороны украинских вооруженных сил, так и ДНР», - сказал он.

Хуг сообщил, что миссия получили доступ к местам отвода тяжелого оружия так называемой «ЛНР». «Было констатировано отсутствие тяжелого оружия на месте, о чем ранее отчитывалась ЛНР », - сказал Хуг.

Читайте такжеВ ОБСЕ подтвердили гибель украинского военного на блокпосту боевиков "ЛНР"

Он также сообщил, что беспилотник СММ зафиксировал в районе Солнцево Донецкой области 8 новых танков. Также была зафиксирована техника в Первомайском.

Хуг также отметил, что свобода перемещения наблюдателей миссии ограничивается обеими сторонами конфликта.