Украинские военные продолжают отвод вооружения калибром менее 100 мм

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Вчера на Мариупольском направлении от линии разграничения были отведены танки. Сегодня наши боевые машины отойдут на расстояние не менее 15 км на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

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Также в пресс-центре отметили, что затишье дает возможность обратить больше внимания на восстановление инфраструктуры Донбасса. "Именно на этот вопрос наибольшее внимание обращает СНБО. Восстанавливаются линии электропередач, водопроводы, телекоммуникации и многое другое. В Курахово восстановлена телефонная связь, как мобильная, так и стационарная. В других районах проводится работа по ее восстановлению", - сообщил пресс-центр.

Кроме этого, саперы постоянно получают заявки на разминирование гражданских объектов.