Боевики не обстреливали силы АТО, однако снова прибегли к провокациям - штаб

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр АТО.

Однако боевики трижды прибегали к вооруженным провокациям. Так, около 1 ночи на позициях боевиков неподалеку от Горловки наблюдатели зафиксировали работу вражеской зенитной установки.

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"А вблизи Мариуполя, в поселке Широкино, почти в 12 и 15 часов преступники из 82-миллиметровых минометов били в направлении линии разграничения. Вражеские мины ложились в нескольких сотнях метров от наших опорных пунктов", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что таким образом пророссийские бандформирования неудачно пытались спровоцировать силы АТО на ответный огонь, чтобы впоследствии обвинить украинскую сторону в срыве мирных договоренностей.