На Приморском направлении боевики ведут огонь по позициям сил АТО из "нейтральной полосы" - Тымчук

На Приморском направлении боевики ведут огонь по позициям сил АТО з «нейтральной полосы».

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

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Сообщается, что «на Приморском направлении боевики огнём из стрелкового вооружения, АГС-17 и 82-мм минометов пытаются провоцировать передовые подразделения сил АТО на использование тяжёлого вооружения». Огонь ведется в том числе с «нейтральной полосы».

«Отмечается нанесение подобных провоцирующих ударов по позициям украинских войск непосредственно перед прибытием к переднему краю инспекторов ОБСЕ, что наталкивает на предположение о наличии у террористов информации о передвижении патрулей СММ ОБСЕ», - подчеркивается в сообщении.