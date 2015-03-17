Боевики прячут танки и САУ на территории "Стирола" - заместитель командующего АТО

Об этом сегодня сообщил заместитель командующего АТО полковник Валентин Федичев, передает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

"На территории концерна «Стирол» в Горловке 16 танков боевиков, девять 122-мм САУ «Гвоздика», 12 гаубиц Д-30 такого же калибра", - заявил Федичев.

Читайте такжеНа "Стироле" отрицают возможность химической катастрофы в Горловке

Заместитель командующего АТО также сообщил, что в Горловке на территории ООО «Центральная обогатительная фабрика» находится 10 РСЗО БМ-21 «Град».

Федичев подчеркивает, что эти данные опровергают утверждения главарей «ДНР» и «ЛНР» о выполнении боевиками Минских договоренностей.

Напомним, в июле прошлого года СМИ сообщали, что боевики угрожают подорвать "Стирол" в Горловке, если украинская армия продолжит наступление.