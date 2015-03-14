Глава миссии ОБСЕ призывал предоставить наблюдателям доступ ко всей территории Донбасса

Председатель Специальной мониторинговой миссии в Украине Эртугуль Апакан призывает обеспечить полный и безопасный доступ наблюдателям ко всей территории Донбасса.

Он также приветствует продление мандата СММ ОБСЕ.

Как сообщает Радио Свобода, об этом говорится в заявлении Апакана.

«С начала основания Специальной мониторинговой миссии мы прошли долгий путь и многого достигли, очень часто в тяжелых условиях. Продление мандата миссии означает, что мы будем продолжать эффективно реагировать на ситуацию», – говорится в заявлении Апакана.

Читайте такжеВыборы на Донбассе состоятся тогда, когда условия их проведения будут отвечать требованиям ОБСЕ

12 марта постоянный совет ОБСЕ продлил мандат Специальной мониторинговой миссии организации в Украине до 21 марта 2016 года.

21 марта 2014 года ОБСЕ приняла решение о направлении в Украину Специальной мониторинговой миссии международных наблюдателей.

Миссия призвана способствовать снижению напряженности и утверждению мира, стабильности и безопасности. Наблюдатели, в частности, собирают информацию и докладывают о ситуации с безопасностью на востоке Украины.

Неограниченный доступ наблюдателей ОБСЕ ко всей территории Донбасса, является одним из пунктов Минских договоренностей. Но представители СММ ОБСЕ неоднократно заявляли, что боевики отказывают им в таком доступе.