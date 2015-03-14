Глава миссии ОБСЕ призывал предоставить наблюдателям доступ ко всей территории Донбасса
12 марта постоянный совет ОБСЕ продлил мандат Специальной мониторинговой миссии организации в Украине до 21 марта 2016 года.
Председатель Специальной мониторинговой миссии в Украине Эртугуль Апакан призывает обеспечить полный и безопасный доступ наблюдателям ко всей территории Донбасса.
Он также приветствует продление мандата СММ ОБСЕ.
Как сообщает Радио Свобода, об этом говорится в заявлении Апакана.
«С начала основания Специальной мониторинговой миссии мы прошли долгий путь и многого достигли, очень часто в тяжелых условиях. Продление мандата миссии означает, что мы будем продолжать эффективно реагировать на ситуацию», – говорится в заявлении Апакана.
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12 марта постоянный совет ОБСЕ продлил мандат Специальной мониторинговой миссии организации в Украине до 21 марта 2016 года.
21 марта 2014 года ОБСЕ приняла решение о направлении в Украину Специальной мониторинговой миссии международных наблюдателей.
Миссия призвана способствовать снижению напряженности и утверждению мира, стабильности и безопасности. Наблюдатели, в частности, собирают информацию и докладывают о ситуации с безопасностью на востоке Украины.
Неограниченный доступ наблюдателей ОБСЕ ко всей территории Донбасса, является одним из пунктов Минских договоренностей. Но представители СММ ОБСЕ неоднократно заявляли, что боевики отказывают им в таком доступе.