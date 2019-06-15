От экстрима на горных реках до этно-вечеринок на полонинах: отдыхаем на Яремчанщине насыщенно

Город Яремче местные экскурсоводы нередко называют «воротами в Карпаты», ведь это такая себе аккуратная и красиво оформленная гостиная, формирующая первое впечатление о всем регионе. Именно здесь сконцентрировано наибольшее количество мест размещения – от скромных комнат в частных усадьбах до люксовых номеров в гостиничных комплексах с полным набором услуг.

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Здесь же расположен крупнейший в регионе сувенирный рынок, есть много мест, где можно поесть, а также предлагается широкий выбор сопутствующих туристических услуг. Еще один плюс – в Яремче можно легко доехать на поезде или автобусе. Добавляем к этому удивительную природу и многочисленные туристические аттракции – и получаем прекрасное место отдыха для любой категории туристов.

А чего только стоит водопад Пробий в Яремче! По моим личным наблюдениям, он разный в каждое время года. Если в ноябре я увидела его спокойным с голубой водой, то в мае он был полноводный, со стремительным течением и мутной водой.

Впрочем, не одним Яремче живет этот прекрасный регион. Ведь к Яремчанщине также относятся такие популярные места горного отдыха как поселок городского типа Ворохта и села Микуличин, Поляница, Татаров, Яблуница, Вороненко, каждое из которых может предложить туристам или независимый от райцентра отдых, или удачно дополнить его.

Летний туристический сезон здесь обычно начинается ближе к концу мая, а заканчивается – в сентябре. Именно в этот период местные организаторы досуга готовы предложить туристам невероятно интересную развлекательную программу.

Яремчанщину среди многих других туристических регионов выделяет хорошо настроеное сотрудничество между различными производителями туристических услуг под эгидой Ассоциации отельеров и владельцев усадьб Яремчанщины. Таким образом здесь удается организовать максимально комфортный отдых для туристов не только в пределах своего населенного пункта, но и по всей территории района (размещение, трансферы, активный отдых, экскурсии), а также подстраховать друг друга в случае форс-мажоров.

Какие же они, главные туристические аттракции, которые Яремчанщина подготовила к летнему сезону 2019 года?

Экстремальный и не очень рафтинг на реке Прут

Летом, особенно в период полной воды, на Яремчанщине большой популярностью пользуются сплавы по горным рекам – в первую очередь это Прут или Черный Черемош. Кто-то делает это самостоятельно на собственных плавсредствах (мы все же рекомендуем такой вариант только тем туристам, кто имеет соответствующую подготовку и всю необходимую экипировку). Всем остальным – лучше обращаться к профессионалам.

Мы, к примеру, для себя открыли клуб Скита Рафтинг. Он базируется в Ворохте, однако является достаточно мобильным и готов предложить туристам сплавы в других частях района. Работают они по принципу «все включено», то есть отдыхающим не нужно беспокоиться об оборудовании, специальной одежде и многих других сопутствующих моментов. Ведь здесь туристам также готовы предложить трансфер к месту начала сплава, перекус в случае длительного «заплыва» и даже фото/видео съемку.

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Также большим плюсом является то, что клуб предлагает разные по сложности и продолжительности маршруты – как для тех, кто хочет испытать свои силы впервые, так и для более опытных экстремалов, причем разных возрастных групп. Для новичков и больших групп здесь предлагают сплавы на многоместных рафтах с инструктором, а для более уверенных рафтеров – одно- и двухместные байдарки.

И, едва ли не самое главное - это безопасность сплава. С этим у клуба Скита Рафтинг также все в порядке, ведь местные инструкторы являются профессионалами своего дела, проходят соответствующую аттестацию, могут адекватно оценить ваши возможности и предоставить весь необходимый инструктаж перед сплавом.

Для меня это был первый в жизни сплав на рафте, и хотя перед началом я немного нервничала, на деле все оказалось очень интересно и безопасно. Даже немножко пожалели, что выбрали самый простой и короткий маршрут. И захотели попробовать еще раз. Возможно даже когда-нибудь дойдем до большого сплава на сутки-двое через всю реку – с перекусами прямо в рафте и остановками на ночлег.

Музей миниатюр Карпат в Яремче

Если же вы настроены на более познавательный отдых, вас может заинтересовать Музей миниатюр Карпат в Яремче, который находится всего в 400 метрах от местного железнодорожного вокзала – в начале урочища Багровец в Карпатском национальном природном парке (который сам по себе является также достойным внимания).

Здесь собраны точные копии всех главных достопримечательностей Карпат, как природных, так и архитектурных, в масштабе 1 к 25. В первую очередь это удобно для тех отдыхающих, которые хотят поближе познакомиться с историей края, но приехали сюда ненадолго или не настроены на постоянные переезды.

Например, в музее можно увидеть миниатюрные копии обсерватории на горе Поп Иван, нескольких деревянных церквей, костелов и, конечно же, знаменитого ресторана «Гуцульщина» в Яремче. Особой гордостью здесь является копия железнодорожного вокзала в селе Татаров с действующей мини-железной дорогой, больше похожего на старинный дворец. Особенно нравится эта интерактивная аттракция детям.

В целом в Музее миниатюр Карпат сейчас насчитывается около 20 объектов, но уже есть планы по расширению. В частности, здесь планируют добавить миниатюрные копии замков Закарпатья, дома Олексы Довбуша и интерактивные объекты, например, с колокольней.

Выполнены эти миниатюры украинскими мастерами из пластика на 3D-принтере. На одно такое произведение уходит от 1 до 7 месяцев работы. Кстати, производит эти миниатюры наша украинская фирма, чьи услуги широко востребованы в Европе для подобных аттракций.

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Еще одним положительным моментом здесь является ориентированность на людей с ограниченными возможностями – для них вход на территорию парка-музей бесплатный, а люди с недостатками зрения такой получают дополнительную возможность ощутить представлены миниатюры на ощупь.

Кстати, одним лишь созерцанием миниатюр в музее не ограничиваются. Также вечером на террасе организуют показы кино, в основном на патриотическую или экологическую тематику. Это довольно неплохая идея хотя бы потому, что вокруг – удивительная природа. Сидишь себе, смотришь кино – а вокруг такая красота.

С открытой террасы музея можно увидеть живописный искусственный порог через реку Жонка, созданный для того, чтобы преломлять поток воды по противопаводкой технологии, которую использовали еще гуцулы. История со всех сторон!

Работает музей в понедельник с 12:00 до 20:00, вторник-воскресенье с 10:00 до 20:00. Стоимость билетов для взрослых 30 гривен, для детей 20 гривен.

Кстати, у входа в музей есть источник с чистой питьевой водой.

Вольерное хозяйство в Яремче

Одной из самых популярных туристических локаций в Яремче есть местное вольерное хозяйство, расположенное прямо за гостинично-ресторанным комплексом «Ведмежа гора». Здесь можно увидеть благородного оленя и диких кабанов, которые живут в максимально приближенных к естественным условиях, а за дополнительную стоимость и покормить их специальным кормом. Даже взрослым такой отдых нравится, не говоря уже о детях.

Также на территории вольерного хозяйства есть мини-зоопарк, где можно увидеть несколько видов птиц и грызунов. Перед входом в хозяйство, напротив ресторана «Ведмежа гора», есть уютный пруд, где обитают утки и лебеди. Можно просто присесть и отдохнуть от городского шума среди этой красоты.

Туристам вольерное хозяйство в Яремче также нравится тем, что оно не создает гнетущего настроения. Животные здесь содержатся в просторных вольерах, за ними ухаживают и способствуют реабилитации тех животных, которые пострадали в дикой природе. Если повезет, можно попасть и на молодых жителей, которые здесь периодически рождаются. Особенно всем нравятся маленькие полосатые кабанчики.

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Само вольерное хозяйство является частью Карпатского национального природного парка, которому удалось сохранить нетронутую живую природу. И именно от него проложен удобный маршрут к водопаду «Девичьи слезы» и долине «Черногорица», оформленный необходимой маркировкой и информационными стендами. Длина маршрута составляет чуть менее 6 километров, а на его прохождение нужно где-то два часа.

Если же не хотите идти далеко, в самом вольерном хозяйстве к лету проложили так называемую босоногую эко-тропу. Длина маршрута составляет всего 800 метров и неспешным шагом его можно преодолеть за 40 минут. На пути вам попадутся тропы прямо посреди леса, подвесные мосты и много других интересных неожиданностей. В конце тропы туристов ждет приятный бонус – полудикие лисы, которые живут в вольерном хозяйстве.

Стоимость входного билета в вольерное хозяйство составляет 30 гривен для взрослых, 15 гривен – для детей.

Полонина Маковица – в гостях у настоящих карпатских пастухов

Примерно в 6 километрах от водопада Пробий находится настоящая карпатская полонина Маковица. Одноименная гора высотой 984 метров – это одна из самых высоких точек возле Яремче, куда вполне реально подняться пешком по специально оборудованной тропе (и, поверьте, пейзажи на пути вам будут встречаться просто невероятные). Можно туда добраться и на специальных джипах, взяв их в аренду у местных с водителем или без.

На самой полонине Маковица расположилась так называемая станция пастухов, состоящая из нескольких маленьких домиков. Здесь можно ознакомиться с настоящими традициями выпаса карпатской овцы, особенностью которой является то, что она дает очень много молока.

Работает станция с весны до осени, точные даты меняются каждый год в зависимости от погодных условий. Например, в 2019 году Праздник полонины, то есть выгона овец с окрестных сел на выпас, здесь праздновали 12 мая. Присматривает все это время за овечками пастух – представитель древней профессии, которая передается здесь от отца сыну.

Большинство туристов идут на гору Маковица с одной конкретной целью – прикупить настоящего овечьего карпатского сыра. Всего здесь предлагают купить четыре вида сыра - буць обычный и буць копченый, вурда и брынза. По состоянию на лето 2019 года стоимость каждого из них составляла по 25 гривен за 100 граммов. Согласитесь, в столице вы такого не найдете.

В качестве бонуса смотрители станции рассказывают туристам о процессе изготовления сыра, особенностях выпаса местных овечек и много других интересных фактов. Например, знали ли вы, что карпатская овца должна за день проходить по 7 километров, чтобы у нее было много молока? Или что огонь в хижине пастуха, где изготавливается сыр, должен гореть без остановки в течение всего сезона выпаса – с мая до 21 сентября. Именно поэтому пастух должен оставаться здесь в течение всего этого времени.

В летний сезон на полонине Маковица также предлагают интересную развлекательную программу - вечеринки под звуки трембиты, тематические концерты, костюмированные представления и, конечно, угощение традиционной карпатской едой – бограчем в больших котелках, варениками с вурдой или жареным барашком. Можно даже взять в аренду домик лесника на ночь.

Кстати, в зимний период, когда пастух покидает станцию, двери домика оставляют открытыми, чтобы туристы, которые гуляют в горах, в случае необходимости могли остаться здесь на ночлег. Вот такое оно, карпатское гостеприимство.

Полонина Перцы – здесь живут настоящие карпатские традиции

В 30 километрах от Яремче расположился настоящий музей карпатского фольклора под открытым небом – полонина Перцы. Ближе всего сюда добраться из села Яблоница, которое тоже заслуживает внимания как потенциальное место для уютного отдыха.

В первую очередь полонина Перцы – это место, где возрождаются настоящие карпатские традиции. Вся территория музея оформлена в стиле гуцульского села с многочисленными тематическими домиками. Есть здесь и кузница, где можно узнать о традициях карпатского искусства ковки, и фэшн-хата, где собраны уникальные образцы гуцульского костюма, и дом мольфара, где можно узнать об обрядовых традициях наших предков и также расположен музей старины. Впоследствии здесь планируют открыть еще и Музей наливок.

А чтобы гостям было веселее, здесь регулярно устраивают всевозможные театрализованные развлечения, выступления фольклорных ансамблей и мастер-классы традиционных народных ремесел, особенно на праздники. Для еще большей достоверности – летом здесь пасутся овцы и лошади.

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Вскоре на полонине планируют открыть еще и пасхальную гуцульскую хату, чтобы показали гостям музея, как гуцулы праздновали большие христианские праздники. Впрочем, интерактивные театрализованные действа здесь практикуют уже сейчас. Например, разнообразные обряды, как-то гуцульская свадьба, которые являются особенно популярными среди иностранных гостей полонины Перцы.

На территории парка также есть магазинчик с разнообразной карпатской продукцией – наливки, мед, варенье, сладости и многое другое. Здесь же есть сыроварня, и все желающие могут купить вкусные карпатские сыры. Особенно мне понравились здешние сырные шарики – такое себе сочетание овечьих сыров брынзы и вурды, присыпанное прованскими травами, а также картофельный пирог с брынзой.

Ну а главный деликатес на полонине Перцы - перец в черном шоколаде, присыпанный орешками. Несмотря на то, что звучит довольно странно - на самом деле очень вкусно и оригинально.

Музей под открытым небом полонина Перцы работает в двух форматах. Можно просто зайти на его территорию и провести время по собственному сценарию хоть в течение всего дня – здесь есть необходимые удобства, столы с самообслуживанием и поляны для отдыха. В таком случае стоимость билетов для взрослых будет стоить 50 гривен, а для детей - 30 гривен.

Для первого же визита в музей советуем выбрать вариант с экскурсией, включая дегустацию сыров и целую развлекательную программу. В таком случае стоимость входного билета будет стоить 100 гривен для взрослых и 75 для детей. Во время экскурсии гостеприимный «хозяин» долины расскажет гостям о фольклорных традициях региона, заведет в каждый домик и пригласит на небольшой концерт. Здесь же можно будет узнать о традиционных музыкальных инструментов гуцулов - дрымбе, тилинке, зозульке, джоломиге и, конечно, трембите.

А еще полонина Перцы – это удивительные пейзажи, ведь с нее видно целую череду горных вершин, включая самую высокую гору Украины – Говерлу. Также отсюда в хорошую погоду можно увидеть горные вершины Хомяк и Петрос, Горганы и Драгобрат.

Кстати, у входа на полонину Перцы можно увидеть огромный деревянный герб Украины. Здесь говорят, что он настоящий рекордсмен – самый большой в Украине.

И полезный совет: обычно здесь заметно холоднее, чем в окрестных поселках, и много осадков, поэтому нужно хорошо утеплиться перед походом на полонину. Ведь порой бывает так, что в той же Яблунице тепло и солнечно, а на полонине еще снег лежит.

Что поесть, где остановиться и как найти экскурсии в Яремче

Яремчанщина как одно из самых популярных туристических направлений в украинских Карпатах предлагает широкий выбор вариантов для размещения – как в самом Яремче, так в других населенных пунктах района. Если вы настроены на более скромный и бюджетный отдых, здесь есть немало предложений от местных жителей, которые готовы сдать комнаты в усадьбах туристам по цене от 200 гривен за сутки с человека.

Есть здесь и более люксовые предложения роскошных апартаментов на двух-трех человек по цене от 1500 грн за сутки в VIP-отелях с полным набором услуг. Да, цены кажутся высокими, однако, согласитесь, многие из нас не раз легко платили столько же за ночь в скромном хостеле во время отдыха в Европе.

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Среди прочих особенно хочется выделить отели «Ведмежа гора» в Яремче и «Стара правда» в Полянице. Это чрезвычайно красиво оформленные гостиничные комплексы с полным набором туристических услуг – полноценным питанием, бассейнами, саунами и прочими благами цивилизации.

Так, гостинично-ресторанный комплекс «Ведмежа гора» рассчитан в первую очередь на семейный отдых. Поэтому в первую очередь предлагают номера на срок от трех дней для семей, тогда как снять номер на сутки под вечеринку здесь не получится. Если вы хотите тишины и покоя среди красивой природы, еще в роскошных условиях – вам сюда.

Отель хорошо подходит для туристов с детьми, ведь здесь обустроены все необходимые удобства (даже коляску можно взять!), анимация, активности и развлечения, включая детский бассейн с небольшим аквапарком.

А еще «Ведмежа гора» - это, наверное, лучший ресторан с традиционной кухней, где нам довелось побывать в Яремче. Обычно туристам рекомендуют в первую очередь поесть в ресторане-музее «Гуцульщина», но, как по мне, он ценен в первую очередь своим интерьером и историей, тогда как блюда не самые лучшие, а цены – вполне киевские. В «Ведмежей горе» за эти же деньги можно попробовать настоящие шедевры – особенно следует отметить местную грибную юшку, банош в мини-порциях с разными начинками и голубцы с грибами.

Для гостей отеля завтрак в ресторане включен в стоимость проживания, все остальные туристы могут поесть здесь даже без проживания. Также рядом есть точка с привычным для жителей городов фаст-фудом, если вдруг устанете от традиционной карпатской еды (ведь она очень сытная).

В то же время «Старая правда» в небольшом поселке Поляница в 10 километрах от Яблуницы поразила нас в первую очередь своим интерьером. Здесь построено несколько тематических домиков для туристов – от традиционного украинского до более минималистичного.

Особого внимания заслуживает новый корпус «История» на 10 номеров, каждый из которых оформлен в стиле определенной эпохи из жизни Украины – первые люди, скифы, казаки, крестьяне, дворяне, крыивка УПА. Выглядит действительно очень красиво, да еще и познавательно! Сервис также на высоком уровне. И все это посреди живописной природы.

А еще это место весьма удобно для тех, кто хочет быть поближе к горнолыжному курорту «Буковель», но хочет больше покоя. Ведь туристический «Буковель» - это драйв, вечеринки и шумная молодежь, а такое не всем подходит. Тем более, что расстояние от «Старой правды» до курорта всего лишь три километра – их можно легко пройти пешком или же проехать на маршрутках, которых за день здесь проходит немало.

И напоследок еще немного об экскурсиях на Яремчанщине. Кроме выше упомянутых туристических аттракции, в этом регионе есть много других интересных мест. Это и природные памятники, и архитектурные, и различные музеи, как, например, Музей символики обычиев в Микуличине.

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К сожалению, учитывая проблемы с транспортной инфраструктурой в Украине, когда даже на известные туристические локации довольно сложно попасть самостоятельно, если у вас нет собственного авто, выход можно найти с помощью местных туристических фирм, готовых предложить самые разнообразные услуги – от трансфера и экскурсионного обслуживания, как, например, фирма West Rest, до горнолыжного и другого туристического снаряжения, как Dzvin-Ski.

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В какую бы пору года вы не решили поехать на отдых в Яремче или в его окрестности, каждый раз они встретят вас по-разному. Вам останется только расслабиться и получать удовольствие. Ведь то, каким будет ваш отдых, зависит от вашего настроя на путешествие. Мы же желаем вам хорошего настроения во время любого приключения! Хорошего вам летнего отдыха!

Марина Григоренко