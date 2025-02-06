Для многих пар совместные путешествия являются неотъемлемой составляющей отношений и отличной возможностью добавить ярких красок в жизнь. УНИАН.Туризм собрал несколько идей для романтического уикенда в Украине, будь то в День влюбленных 14 февраля или в любое другое время года.

К празднованию Дня святого Валентина можно относиться по-разному – для одних пар эта дата важна и они тщательно планируют под нее что-то особенное, а кто-то наоборот игнорирует ее, считая шумиху вокруг этого праздника чисто маркетинговым ходом.

Надеемся, наша подборка поможет устроить незабываемый уикенд влюбленным независимо от даты – возможно, для кого-то это будет первое совместное путешествие, для кого-то – приключение на годовщину отношений, а кто-то сможет вырваться с фронта в долгожданный отпуск с любимым человеком.

Романтический уикенд в городе

Самый очевидный вариант парного отдыха – путешествие на выходные в красивый город, где можно часами бродить по узким улочкам, разговаривая обо всем на свете и согреваясь в уютных кафе. И февраль однозначно к этому располагает.

Видео дня

Не имея возможности порхнуть из Украины лоукостером на уикенд в Венецию, Париж или Вену, украинцы все больше интересуются поездками выходного дня внутри страны. По понятным причинам, в первую очередь сейчас выбираются направления на западе страны – как бы заманчиво ни выглядела идея прогуляться по морскому побережью Одессы, во время большой войны России против Украины южные регионы все же не очень безопасны для туристических путешествий.

Главным образом влюбленные стекаются во Львов – многолетний настойчивый маркетинг сделал свое дело, и до российского полномасштабного вторжения этот западный город пользовался бешеной популярностью как направление для сити-брейка не только среди украинцев, но и иностранцев. И, на самом деле, вполне справедливо – это очень красивый город, с цветными историческими домикам, величественными соборами и зелеными парками, где постоянно проходят различные культурно-развлекательные мероприятия.

С другой стороны, в городе хорошо развита туристическая инфраструктура – здесь есть много действительно оригинальных и качественных заведений питания, только ради которых уже хочется возвращаться в город снова и снова. Также Львов предлагает немалый выбор вариантов размещения – от частных апартаментов в исторических домиках в центре города до люксовых отелей со СПА и игристым на завтрак. Больше об отдыхе во Львове читайте в нашем отдельном материале.

Впрочем, такая популярность Львова имеет свою цену – порой город кажется слишком уж шумным и переполненным, а потому парам, которые хотят более спокойной и уединенной атмосферы, стоит обратить внимание и на другие города на западе Украины – менее людные, но не менее красивые.

В частности, очень популярными среди украинцев также остаются путешествия в буковинскую столицу Черновцы, где главной туристической изюминкой является Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, включенный в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, который еще нередко называют украинским Хогвардсом. Да и сама по себе центральная часть этого многонационального города очень интересна и опрятна.

Город уже давно работает над привлечением туристов, поэтому здесь тоже есть много первоклассных заведений питания и вариантов размещения, которые прекрасно подойдут для пар. Больше об отдыхе в Черновцах читайте по ссылке.

Также отличным вариантом для романтического уикенда станет Ивано-Франковск, который в последние годы превратился в настоящий центр молодежной жизни – там появилось много коворкингов, творческих пространств и современных заведений, а также добавилось немножко туристического комфорта. Больше о городе читайте в нашем отдельном материале.

Тоже самое можно сказать и о городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области, где в течение последних трех-четырех лет существенно увеличилось количество стильных и вкусных ресторанов и кафе. Главными же изюминками города являются знаменитая средневековая крепость и Смотрицкий каньон рядом с ней. Больше о городе можно узнать в нашем отдельном материале.

Приятно удивляет в последнее время и Луцк – еще лет десять назад там трудно было найти приличное заведение на вкус разбалованных киевлян, однако сейчас в городе, кроме знаменитого замка Любарта (больше о нем читайте по ссылке), есть интересные музеи, заведения питания и другие достойные внимания локации.

Ну а те, кто хочет вспомнить, что такое вкус жизни без комендантского часа, могут посетить Ужгород на Закарпатье. Хотя в основном этот город ассоциируется с апрельскими сакурами, там можно хорошо отдохнуть в любое время года – и без толп охотников за розовым цветом. В городе есть что посмотреть, в частности, и местный замок, есть длинная прогулочная зона вдоль реки Уж, а также доступно немало современных баров и ресторанов. Больше о городе читайте в нашем отдельном материале.

Парный СПА-уикенд

Если же хочется отдохнуть от городской суеты, устройте себе романтический уикенд в СПА-отеле. Хотя несколько достойных внимания мест подобного типа можно найти и внутри крупных городов, все же настоящее уединение царит за их пределами.

Для тех, кто не имеет возможности уехать далеко от столицы, в Киевской области можно отыскать немало СПА-отелей, в том числе посреди леса или у озер, где ночевка и прогулки сочетаются с релаксом в саунах и бассейнах. Правда, это удовольствие будет не из дешевых.

Также популярным направлением в этом плане является Закарпатье, славящееся своими термальными водами. Берегово, Косино, Солотвино – вот лишь некоторые из самых известных курортов региона. О нашем опыте посещения части из них вы можете почитать в отдельном материале.

Кроме того, многие из украинцев ездят за СПА-отдыхом на главный бальнеологический курорт Украины – Трускавец на Львовщине. Кроме санаториев советского типа, сейчас в городе также доступны современные СПА-отели и уютные частные виллы. В целом, за 20 дней традиционной санаторной путевки там может быть немножко скучно, но для путешествия на выходные это прекрасный вариант. Больше об отдыхе в Трускавце читайте в нашем отдельном материале.

К тому же, отдых в Трускавце можно совместить с посещением Дрогобыча – очень красивого городка, который можно смело назвать более уютной альтернативой шумному Львову. Поскольку в самом городе туристических отелей фактически нет, большинство туристов заезжают туда именно из Трускавца – расстояние между ними менее 10 километров. Здесь можно погулять по центру города, где сохранились традиционная городская ратуша, исторические виллы, костел и уникальные деревянные церкви, отнесенные к мировому наследию ЮНЕСКО. Ну а еще город известен своей солеварней – старейшим действующим предприятием Украины, куда также можно попасть с экскурсией. Больше о Дрогобыче читайте в нашем большом материале.

В целом, хорошие загородные СПА-отели можно найти в большинстве областей Украины – от Закарпатья и Хмельницкой области до Полтавщины и Днепропетровщины.

Активный карпатский уикенд

Если же хочется более активного отдыха с любимым человеком посреди карпатских пейзажей, можно смело отправляться на один из украинских горнолыжных курортов – в Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской или Черновицкой областях. Поскольку в феврале в Украину пришли похолодание и снег, на День влюбленных там вполне можно рассчитывать на комфортные условия для катания на лыжах, сноубордах или санках. Больше о том, где в Украине сейчас можно окунуться в активный зимний отдых, читайте в нашем большом материале.

Если же не любите шум горнолыжных курортов и не интересуетесь катанием, то можно подыскать себе и другой карпатский поселок, чтобы днем гулять по заснеженным горным тропам, а вечером – согреваться в чанах или саунах.

Например, мы рекомендуем обратить внимание на Сходницу и Сколе во Львовской области, на Яремче, Верховину или Ворохту в Ивано-Франковской области, а также Воловец в Закарпатской области.

Средневековая романтика

Кого-то это может удивить, но в Украине очень много средневековых замков. Какие-то из них сохранились лучше, какие-то, к сожалению, не очень – некоторые из них можно увидеть в пределах крупных городов, в том числе упомянутых выше в этом материале, а некоторые разбросаны по областям, преимущественно, на западе страны.

Поэтому если вы ищете небанальных впечатлений и имеете собственный автотранспорт, смело отправляйтесь в путешествие по украинским средневековым замкам – прогулки в стенах многовековых сооружений вместе со своей парой могут быть весьма романтичными.

Пожалуй, больше всего замков и крепостей сохранилось в Тернопольской области – можно просто сесть в машину и за день проехать несколько таких исторических локаций. Из плохих новостей – большинство из них находятся не в лучшем состоянии. Больше о замках Тернопольщины читайте в нашем отдельном материале.

Один из наиболее хорошо сохранившихся замков Украины за пределами большого города расположен в Хотине Черновицкой области, куда чаще всего туристы ездят на экскурсию из Черновцов или Каменец-Подольского. Кроме собственно самой крепости здесь можно еще и полюбоваться волшебными видами Днестра. Больше о посещении Хотина читайте в нашем отдельном материале.

Между тем, во Львовской области стоит посетить Подгорецкий замок, окутанный особой мистической атмосферой. Кстати, совсем рядом расположен очень красивый Костел святого Иосифа – весьма популярное место для свадебных фотосессий. Больше о замках Львовщины читайте в нашем отдельном материале.

***

Хотя путешествия с любимым человеком – это волнующий приятный опыт, также это возможность проверить свои отношения на прочность. Поэтому выбирая место для своего следующего романтического путешествия, не забывайте учитывать потребности обоих путешественников – к счастью, в Украине полно вариантов для отдыха на любой вкус и бюджет.

Марина Григоренко