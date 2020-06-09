Когда страны мира откроют границы для украинцев

Пандемия коронавируса поставила под угрозу планы многих путешественников на 2020 год. Украинцы до сих пор гадают, смогут ли они этим летом попасть в отпуск в другие страны мира.

По состоянию на начало июня 2020 года все еще нет конкретной информации, смогут ли граждане Украины путешествовать как туристы в другие страны мира в ближайшие месяцы. Украинские власти пока что обозначают лишь примерные сроки, подчеркивая, что окончательное решение будет зависеть от результатов двухсторонних переговоров с другими странами.

Открытие границ для украинских туристов: где, когда и при каких условиях

С 29 мая 2020 года возобновили работу 66 пунктов пропуска на границе с украинской стороны. Однако в Госпогранслужбе Украины в ответ на запрос УНИАН подчеркнули, что полноценное пересечение границы на тех направлениях, которые открыты с украинской стороны, возможно только, если смежные стороны также не закрывали или возобновили работу своих пунктов пропуска.

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При этом стоит понимать, что, если украинская сторона выпустит своих граждан за пределы страны, это еще не значит, что другие страны их впустят. На данный момент большинство стран мира, в том числе соседние, впускают только определенные категории граждан Украины – главным образом тех, у кого есть разрешение на работу в другой стране, водителей фур, дипломатов и еще несколько частных случаев, например, наличие близких родственников за границей или неотложное лечение. Туристические поездки на данный момент не являются основанием для въезда в смежные с Украиной страны.

Когда возобновится автобусное и авиасообщение Украины с другими странами

С 15 июня 2020 года Украина планирует возобновить международное регулярное авиасообщение. Однако, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, этого мало, ведь другие страны также должны открыться для Украины. На данный момент, рассказал министр, ведутся активный переговоры в этом направлении, в первую очередь, с популярными среди украинцев Турцией, Грецией и Испанией. Еще один важный момент – эпидемиологическая ситуация в той или иной стране. Например, по словам Кулебы, именно это тормозит переговоры с Испанией.

При этом чиновники предупреждают украинцев: несмотря на то, что многие авиакомпании уже вовсю продают билеты на рейсы после 15 июня, не стоит спешить с покупкой до фактического официального запуска, утвержденного не только властями Украины, но и властями стран назначения.

Аналогичная ситуация с автобусными и железнодорожными международными перевозками – они смогут возобновиться только после того, как Украина достигнет договоренностей со смежными государствами.

Какие страны мира откроются для украинских туристов первыми

На данный момент ближе всего к открытию для украинских туристов оказались Грузия, Турция, Исландия и Шри-Ланка.

Грузия

Еще в начале мая 2020 года Грузия стала первой страной в мире, заявившей о желании принимать туристов, в том числе и из Украины, с 1 июля 2020 года. 19 мая министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о достижении договоренности с грузинской стороной о возобновлении авиасообщения между Украиной и Грузией с 1 июля. Часть авиакомпаний, выполняющие рейсы между странами, уже открыли продажу билетов.

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На данный момент власти Грузии продолжают работать над окончательным формированием правил посещения страны туристами этим летом. Однако уже известно, что туристы, скорее всего, должны будут приезжать в страну со своими результатами теста на коронавирус, а размещаться они смогут только в так называемых «зеленых зонах» – там, где контролируемая ситуация с COVID-19 и где соблюдены все противоэпидемиологические меры.

Турция

Также с 1 июля 2020 года украинских туристов готовы видеть в Турции. 1 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о решении турецкой стороны открыть свои границы для иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля текущего года.

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Правда, на полноценный отдых в Турции туристам в этом году рассчитывать не стоит, ведь туристическая инфраструктура страны в этом сезоне будет работать по новым правилам – вероятно, пострадает система питания all-inclusive, также могут ограничить количество дополнительных услуг. С другой стороны, новая система будет предусматривать ограничение числа отдыхающих, а потому, возможно, туристам удастся избежать толп отдыхающих.

Исландия

Исландия, не являющаяся членом ЕС, заявила о планах открыться для иностранных туристов, в том числе и из стран, не входящих в Шенгенсую зону. А, значит, у украинцев есть шансы на отдых в этой живописной стране. От туристов, въезжающих в страну, будут требовать пройти 14-дневный карантин, предъявить свежую справку об отсутствии коронавируса или же сделать тест в аэропорту. Эти правила еще будут окончательно урегулированы ближе к дате, но, скорее всего, тест по прибытию будет платным. А, как мы знаем, Исландия – страна с довольно высокими ценами.

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Еще один момент, который может помещать украинским туристам провести лето в Исландии – воздушное сообщение. И в докарантинные времена попасть из Украины в Исландию было довольно проблематично – рейсы выполнялись с пересадкой в других странах Европы. А потому шансы украинцев попасть в Исландию зависят главным образом от того, когда они смогут попасть в пересадочные европейские страны.

Шри-Ланка

В начале июня Шри-Ланка заявила о планах принимать туристов со всех стран мира с 1 августа 2020 года. При этом отдыхать туристам придется выполнять ряд требований, если они захотят отдохнуть на этом экзотическом острове. Среди прочего, сесть в самолет можно будет только со свежими результатами теста на коронавирус, по прибытию туристам сделают еще один бесплатный тест, а во время отдыха их ждете еще минимум одно тестирование. Кроме того, находиться в стране можно будет не менее 5 дней, а жить разрешат только в сертифицированных отелях.

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Вероятно, как только украинские и шриланкийские власти договорятся о возобновлении авиасообщения, на рынке появится немало предложений от туроператоров на этом направлении.

Когда украинцы смогут путешествовать в страны Евросоюза

В начале июня стало известно, что страны Европейского Союза решили после 15 июня продлить ограничения на въезд граждан третьих стран, в том числе и украинцев. Когда этот запрет пересмотрят – пока не сообщается, однако из ЕС поступают сигналы, что это произойдет не раньше июля.

На данный момент появляются заявления, что Украина ведет переговоры с отдельными странами ЕС о возобновлении авиасообщения, например, Грецией и Испанией. Также то и дело появляются сообщения о том, что для туристов готовятся открыться Австрия, Хорватия, Кипр, а также не входящая в Евросоюз Черногория. Некоторые из этих стран даже заявляют, что с июля готовятся принимать туристов из стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону. Однако Украины пока что нет в списках стран, туристов откуда ждут на европейских курортах этим летом.

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По самым оптимистичным прогнозам украинских властей, путешественники из Украины смогут попасть в страны Евросоюза к концу июля – началу августа. Однако окончательное решение зависит от договоренностей между странами и эпидемиологической ситуации в Украине.

Эксперты в свою очередь советуют украинским туристам не спешить покупаться билеты на самолеты и туристические путевки на отдых за границей до официального решения об открытии границ, а также объявления условий путешествий. Взамен советуют сосредоточиться на отдыхе в Украине.

А в Госпогранслужбе тем временем напоминают, что в Украине все еще действует требование по обязательной двухнедельной самоизоляции/обсервации по прибытию из-за границы. И хотя министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий допустил, что это требование могут впоследствии заменить обязательным тестированием по прибытию на Родину, пока этого не произойдет, стоит хорошо взвесить необходимость путешествия за границу. Все же обидно будет ради недельного отдыха за границей потом еще сидеть две недели дома взаперти в самый разгар лета.

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