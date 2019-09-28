От традиций к авангарду: почти идеальный австрийский город Грац, влюбляющий в себя с первых минут

Во втором по величине городе Австрии Граце (Graz) начиналось мое большое путешествие по этой живописной горной стране. И я уверена, что отчасти тем, что мое знакомство с этим городом оказалось настолько теплым и увлекательным, был задан дальнейший удачный курс всей поездки. А потому я очень обрадовалась, увидев новость о запуске Австрийскими железные дорогами (ÖBB) с 16 декабря 2019 года рейса «Грац – Перемышль»(Przemyśl), расписание которого очень удобно совпадает с поездами в украинские города Львов и Одесса.

Пару слов о рейсе «Грац – Перемышль»

Во время своего путешествия по Австрии я много путешествовала на поездах и могу сказать, что местные железные дороги работают на достаточно высоком уровне. Есть свои нюансы, в том числе касательно изменения цены билетов ближе к дате поездки и сложностей с их покупкой в топ-сезон, о чем подробнее можно прочитать в большом материале УНИАН.Туризм. Но плюсов намного больше. Один из них – необычайной красоты виды, открывающиеся из окна поезда. Это еще один аргумент в пользу поездки в Грац на поезде.

Конечно, одно дело путешествовать по небольшой Австрии на поезде, где за несколько часов можно доехать из одного конца страны в другой, другое – ехать туда аж из Украины. Дорогу от Перемышля (он же Пшемышль) до Граца поезд будет преодолевать за 12,5 часов, плюс к этому еще часа 3-4, если будете ехать до Перемышля из Львова. Т.е. если вы захотите преодолеть весь маршрут одним махом – придется потратить 16-17 часов. Таким образом, как по мне, поезд хорош именно для тех туристов, кто хочет отправиться в небольшой евротур, но им лень планировать что-то сложное. А тут практически готовый туристический маршрут!

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На маршруте «Грац – Перемышль» запланированы аж 34 остановки в трех странах, через которые он проезжает – Польша, Чехия и Австрия. Здесь есть как остановки, названия которых нам ни о чем не говорят, так и довольно популярные города, в каждом из которых можно смело делать остановку на день-другой. Среди них – Краков, Острава и Вена.

А теперь немного пройдемся по цифрам. Поезд будет ходить раз в сутки, начиная с 16 декабря 2019 года. По предварительному графику, из Перемышля он будет отправляться в 10:14 по местному времени, а прибывать в Грац – в 22:33. Из Граца поезд будет выезжать в 5:28, а прибывать в Перемышль – в 17:56.

При этом рейс «Перемышль – Грац» предусматривает достаточно удобную стыковку с поездом №036 Ш «Одесса – Пшемысль», который прибывает в польский город в 9:50, оставляя вам на пересадку 25 минут. Стоимость купейного билета от Одессы до Пшемысля – около 1000 гривен. В 7:55 он делает остановку во Львове. Стоимость купейного билета по маршруту «Львов – Пшемысль» - около 350 грн. Обратный рейс №035 Ш «Пшемысль – Одесса» отбывает из польского города в 18:39. Таким образом, на пересадку у вас есть около 45 минут.

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А вот другие рейсы из Украины в Перемышль, в том числе «киевские», не очень удобно подходят для пересадки на Грац – придется ночь провести в Пшемысле. Впрочем, если вы настроены на евротур с несколькими остановками – почему бы не провести денек в Перемышле.

Билетов на австрийский поезд пока нет (поджидать их можно по ссылке), но учитывая ценовую политику на австрийских железных дорогах, вероятнее всего, цена будет ниже, чем на самолете (тем более, что из Украины бюджетных прямых рейсов туда нет).

Что посмотреть в Граце

Для начала немного фактов. Грац (Graz) – город почти с тысячелетней историей. Это второй по величине город Австрии с 290 тысячами жителей, по совместительству административный центр федеральной земли Штирия (Steiermark). Расположен он на юго-востоке страны на реке Мур среди густых холмистых лесов. То есть Грац – это очень зеленый город, где красивейшая старинная архитектура на удивление гармонично уживается с современностью.

Одновременно это город, развитый по всем параметрам. Здесь и успешная промышленность, и международные коммерческие ярмарки, и богатая культурная жизнь, и сразу несколько крупных университетов. В 2003 году Грац даже избрали культурной столицей Европы. В общем, город успешный и важный.

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Но перейдем непосредственно к впечатлениям. С первых минут Грац практически влюбил меня в себя. Кажется, все дома тут идеально ухожены и выкрашены. Не только в историческом центре, где вообще все невероятно красиво и богато, но и на окраинах. Вообще, бережное отношение к старинной архитектуре – это то, за что я особенно уважаю австрийцев. Знаете, в Украине есть города, в свое время побывавшие в Австро-Венгерской Империи, где сохранилась похожая архитектура. Вот только у нас, увы, большая часть этих невероятной красоты домиков либо стоят разваливаются, либо кое-как неумело замазаны штукатуркой, либо залеплены безвкусной рекламой или вывеской (и не забываем о нашей привычке сушить белье на балконе исторического здания и, что вообще сродни преступлению, стеклить балконы). В Австрии ты никогда такого не увидишь. Все эти домики подштукатурены, покрашены, выровнены, в общем, выглядят как новенькие. И не подумаешь, что им может быть по 500 лет.

Начала я свое знакомство с Грацем не традиционно со Старого города (Grazer Altstadt), к слову, в 1999 году внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а решила отправиться исследовать окрестности. А именно к руинам замка Гёстинг (Burgruine Gösting) в 7,5 километрах от исторического центра. Мои апартаменты находились примерно в 5 километрах отсюда, и я решила, пока свежие силы были, пойти туда пешком. Я вообще люблю как можно больше ходить по незнакомым городам, ведь по пути, порой забредая не в самые популярные районы, можно получше узнать город и напороться на что-то интересное. Вот именно на пути к замку я впервые отметила для себя, что в Граце идеально ухожено абсолютно всё.

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Замок Гёстинг на живописном холме построили в середине 11 века, после чего неоднократно расширяли и укрепляли. Во многом его судьба напоминает историю наших украинских замков: набеги, укрепление, набеги. Но подкосило его совсем не это. В 18 веке в замок ударила молния, и, как на зло, она метко попала в мешки с порохом, потому всё взорвалось. Последующие пару веков руины замка разбирали на стройматериалы, пока в 1925 году его не законсервировали и не объявили культурным наследием. Ну а в конце 20 века некая семья пекарей выкупила замок и лес вокруг него.

Судя по нынешнему состоянию замка – новые хозяева за ним следят вполне неплохо. Сейчас вход в замок бесплатный, но по графику. Даже можно залезть на башню, откуда открывается невероятный вид на весь Грац с одной стороны и на горы – с другой.

В самом помещении замка – информационные стенды о природе вокруг него, ведь именно присмотром за ней долгое время занимались смотрители замковых руин, а также небольшая капелла.

Особенно мне понравилась скамейка возле окна по пути на башню, где можно присесть и полюбоваться потрясающим видом из окна.

Также на территории замка есть ресторанчик. Сервис самый скромный, практически на уровне самообслуживания, меню обычное, но и цены очень даже лояльные. А вид с террасы открывается просто волшебный! Сидишь, попиваешь пивко, заедаешь сосиской в булке – и пусть весь мир подождет.

Отдельный пункт – замковые коты. Я сначала думала, что это один вездесущий, но потом оказалось, что их здесь минимум три похожих, видимо, братья-сестры. Правда, они полудикие и к людям в руки не идут. Но зато еду только так готовы выпрашивать. И еще они совсем не против попозировать.

Если отойти еще чуть выше от замка, можно попасть на скалистую возвышенность Jungfernsprung bei Gösting, откуда вид на горы за Грацем еще лучше, а также видно сами руины замка Гёстинг.

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Ехать на транспорте до Гёстинга довольно легко (в Граце вообще хорошо налажена сеть общественного транспорта) – 15 минут на автобусе от центра плюс полчаса пешком на гору через лес. Нужно учесть, что замок находится на высоте 570 метров над уровнем моря, а дорога к нему усыпана мелким камнем, так что только удобная обувь и выносливость, ведь Гёстинг того стоит. Тем более, что в целом дорога довольно приятная, с многочисленными просветами, откуда открываются живописные виды на город и виноградники, а в жаркий день листва деревьев отлично спасает от солнца.

К слову, перед подъемом на гору к руинам замка вы заметите слегка потрепанное временем желтое барочное здание. Это дворец Гёстинг (Schloss Gösting), построенный в начале 18 века после инцидента с молнией. Тогдашний владелец замка, граф фон Аттемс, решил не восстанавливать замок, а построить себе новую летнюю резиденцию пониже. В 1955 году семья Аттемсов продала замок, после чего его комнаты начали использовать как жилые помещения для гастарбайтеров, нанятых восстанавливать город после войны. Разумеется, на состоянии дворца это отразилось не самым лучшим образом. Позже его ремонтировали, сейчас он находится в частной собственности и, судя по всему, закрыт для посторонних.

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Дальше, уже на автобусе, я направилась в центр Граца (Innere Stadt). Условно его можно поделить на две части. Одна из них – Старый город(Grazer Altstadt), который от более современной части отделяет река Мур.

Как я уже писала выше, Старый город Граца полностью отнесен ко Всемирному наследию ЮНЕСКО. И совершенно не зря. Здесь правда очень красиво – начиная от многочисленных барочных церквей, аккуратненьких исторических домиков с деталями, которые можно рассматривать целую вечность, и заканчивая современными сооружениями, которые отнюдь не портят внешний вид города. Всего около тысячи различных зданий.

Немного расскажу об основных достопримечательностях Старого города. Во-первых, в Граце очень много церквей, что типично для католической Австрии. По моему наблюдению, преобладает барокко, тогда как готика в классическом понимании этого слова – явление более редкое.

Гуляя в первый день по старому городу я, кажется, зашла в каждую из них. Стоит отметить, что многие австрийские церкви действительно стоят того, чтобы зайти внутрь. Они практически всегда украшены очень богато, даже самые скромные в пригороде.

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Но, пожалуй, главным здесь считается Собор Святого Эгидия, он же Грацский собор (Der Grazer Dom). Это готический собор, возведенный в 15 веке. Правда, готика здесь своеобразная, не такая, как в тех же Франции или Германии, без шпилей и горгулий. Снаружи это светлое здание с красной черепичной крышей и зелеными куполами. Но когда заходишь внутрь – вот тут уже чувствуется готика. В первый день я в него не попала, так как было уже поздно. Но на следующий все же зашла, и не зря. Было очень красиво.

Здесь же расположен Мавзолей императора Фердинанда ІІ (Mausoleum Kaiser Ferdinands II). Даже если вы не особо горите желанием почтить память легендарного австрийского правителя, обратить на здание внимание все равно стоит, ведь он является одним из лучших памятников маньеризма в Австрии, т.е. переходного периода от ренессанса к барокко.

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Отдельного внимания заслуживает городская ратуша Граца (Graz Rathaus), расположенная на главной городской площади (Hauptplatz) - белое здание в стиле неоклассицизм. Это далеко не первое здание городской мэрии на этом месте – то оно не устраивало власти по размеру, то по внешнему виду (слишком скромное было), то горожанам не нравилось. В нынешнем виде здание оформили под конец 19 века – да так, чтоб угодить всем недовольным. Как по мне, это им удалось.

На площади перед ратушей традиционно собирается много людей. Жители и гости города очень любят устраивать «точку сбора» у фонтана Эрцгерцогу Иоганну Баптисту Австрийскому (Erzherzog Johann Brunnen). Немецкое название запомнить несколько легче. В одном месте здесь можно одновременно увидеть самые разные группы людей. Здесь же нередко устанавливаются точки со стрит-фудом, устраиваются ярмарки и различные народные гуляния.

Ну а отсюда можно бродить по городским улочкам среди всех этих ухоженных домиков с красными крышами. У многих из них своя история и уникальное оформление – одни с лепниной, одни с росписью, одни еще с чем-то. В общем, разглядывать можно очень долго.

Здесь же находится один из главных музеев города – Грацевский арсенал (Landeszeughaus). В этом историческом здании, возведенном в середине 17 века, находится самый большой в мире оружейный музей. Здесь собрано около 32 тысяч единиц оружия, инструментов, доспехов для сражений, парадной одежды и так далее.

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Ну а через реку, в более современной части центра Граца, находится одно из самых необычных зданий города – Кунстхаус-Грац (Kunsthaus Graz), где находится музей современного искусства. Темно-синяя конструкция биоморфной формы с пупырышками появилась в городе в 2003 году и быстро получила прозвище «дружественный инопланетянин». Вечером он еще и светится!

Стоит отметить, что большинство горожан относятся к нему положительно (привет Театру на Подоле). Кунстхаус быстро превратился в один из символов Граца, а контраст между ним и исторической застройкой города здесь принято считать проявлением диалога между традицией и авангардом, между прошлым и будущим.

Кстати, о мостах. Через городскую реку Мур их несколько и именно по ним вы, вероятнее всего, будете добираться от жилой части города в историческую. Однако особого внимания здесь заслуживает еще одна современная конструкция – так называемый Остров Мур (Murinsel). На деле это не остров, а искусственная современная конструкция посреди реки. В центре Муринселя – кафе и небольшой амфитеатр.

Вечером островок загорается синими огнями. Зрелище действительно очень красивое, а потому его очень любят влюбленные парочки. Вечерний Грац вообще очень красивый.

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Именно по этому островку можно попасть к чуть ли не главной достопримечательности города – замку Шлосберг (Schlossberg), что переводится как «замковая гора». Археологи утверждают, что ранние поселения на этом месте появились еще в 8 веке до нашей эры, однако первый замок Грац (название происходит от словенского «gradec», что переводится как «маленький замок») был построен здесь в 1125 году. Именно эта дата и считается моментом основания города.

Интересно, что вплоть до нашествия войск Наполеона в 1809 года замок ни разу не был захвачен. Благодаря этому Шлосберг даже попал в Книгу рекордов Гиннеса как самое стойкое оборонительное сооружение всех времен и народов.

Впрочем, нынче Шлосберг – это не только замок. Территория его довольно внушительная, а по ней разбросано немало интересных объектов – малый замок Граца, старая часовая башня (Uhrturm), фонтаны, скульптуры и, конечно же, большой-ухоженный сад, по которому можно очень долго гулять, наслаждаясь живописными видами на весь Старый Грац.

Кроме того, Шлосберг – это популярное место для различных развлекательных мероприятий. Здесь есть рестораны, кафе и, самое главное, концертная площадка под открытым небом Schloßbergbühne Kasematten, она же Kasemattenbühne. Это отличный пример того, как можно с пользой использовать старое помещение. В данном случае – это бывшие фортификационные укрепления-казематы, построенные в конце 16 века, однако в 19 веке они были частично разрушены – по сути от них остались только стены.

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Впервые как сцена казематы были использованы еще в 1927 году, и с тех пор началась их новая жизнь. Правда, Вторая мировая война внесла свои коррективы – во время одной из бомбардировок сооружение серьезно пострадало. Ремонтировать его взялись в 1949 году – совместными усилиями местных студентов и британских солдат, базирующихся тогда в Граце. В этом же году здесь показали первую постановку, а британцы даже поучаствовали в ней как статисты.

В 1989 году у сцены появилась навесная крыша – в зависимости от погоды и требований артистов, ее могут то отодвигать, то надвигать. В последующие годы проводилось еще несколько модернизаций – начиная от технических возможностей сцены и заканчивая обустройством помещений для сервисных служб.

Нынче сцена используется самым разнообразным образом, ее даже можно арендовать. Здесь проводятся и фестивали, и конференции, и дворцовый бал, и театральные шоу, и концерты классической музыки, и выступления современных исполнителей, и многое другое. Ну а в декабре здесь обустраивают рождественскую ярмарку.

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Мне повезло побывать здесь на музыкальном концерте (к слову, именно благодаря этому концерту я и решила ехать в Грац, так что спасибо музыкантам), и могу сказать – что акустика, что освежение здесь очень качественные. Не говоря уже об царящей там атмосфере! Представьте, вы сидите в центре древнего сооружения, слушаете современную музыку, а рядом летают летучие мыши. Есть в этом какая-то особая магия.

Подняться в замок можно на фуникулере, лифте или пешком по красивой лестнице. Я выбрала именно последний вариант. Признаюсь, порой было тяжеловато. Но, с другой стороны, лестница ярусная, а потому по пути постоянно попадаются уютные смотровые площадки с лавочками, где можно передохнуть.

Отдельное внимание хочу уделить городскому парку Граца (Stadtpark), который буквально упирается в Шлосберг. Вообще, европейцы очень любят свои парки и с удовольствием здесь проводят свободное время. В вечер субботы Штадтпарк буквально захватила молодежь, велосипед негде припарковать.

Причем, что мне особо нравится, здесь прекрасно уживаются самые разнообразные люди и компании – кто-то пришел поиграть в настольные игры, кто-то на свидание, кто-то на пикник, кто-то просто хорошенько выпить. Здесь вам и панки с гитарами, и хиппи со своими странными инструментами, и арабы с кальянами, и спортсмены. А местами весьма отчетливо унюхивался запах марихуаны (в Австрии с ней отдельная история). Полиции рядом я не видела, да и в принципе в городе за все время почти не встречала.

Также в парке есть различные интересные скульптуры. Особенно выделяется аллея с воинственными фигурами Аустрии и Штирии, 150-летний дуб и пруд с уточками. Вода там такая чистая, что даже было видно, как они гребут своими оранжевыми лапками.

Вообще, Грац очень уютный и комфортный для отдыха город. Таких больших толп туристов, как в той же Вене, здесь нет. В основном туристы здесь немецкоговорящие, итальянцы и словенцы (с последними город связывает давняя соседская история). Например, когда я шла в Гёстинг, можно было за 10 минут вообще никого не встретить, да и там не так уж много людей было.

Однако к вечеру субботы народ выбрался на улицы, и, как мне показалось, большинство – местные. На одной из площадей в Старом городе в тот день был какой-то концерт латинской музыки, и там, кажется, собрался весь город – кто подтанцовывал, кто общался с друзьями, кто попивал напитки, кто просто отдыхал.

На выходных Грац вообще живет бурной вечерней жизнью – практически на всех площадях центральной части города, во всех парках и других пространствах. Например, я забрела на какую-то вечеринку с диджеем и напитками во дворе одного местного музея. Там было настолько уютно, что мне даже захотелось там задержаться, но у меня уже были другие планы на вечер.

Ну а я никак не могла нарадоваться местному элементу цивилизации – современной колонке с питьевой водой под ратушей. В условиях 35-градусной жары это очень уместно. Да и вода из нее была действительно вкусная. Позже я поняла, что это привычное явление по всей Австрии, что хорошенько сэкономило бюджет моей поездки, ведь лето 2018 в Европе было ну очень жарким.

А напоследок расскажу еще об одном интересном месте в Граце, куда обязательно стоит зайти. В 4 километрах от Старого города находится готический Дворец-замок Эггенберг (Schloss Eggenberg). Он считается частью культурного наследия ЮНЕСКО в Граце и является крупнейшей аристократической резиденцией региона, а потому внутри там все очень по-богатому, наши чиновники старого образца обзавидовались бы. Возвел его в 17 веке один из ближайших соратников императора Фердинанда II – князь Эггенберг. Будущий хозяин увлекался астрологией, и это прослеживается во всей архитектуре дворца.

Нынче в помещениях замка частично находятся музейные экспозиции – художественные, археологические и нумизматические. В отдельные залы дворца можно попасть только сезонно в составе экскурсионной группы.

Мне же по душе больше всего по душе пришелся парк вокруг замка, где можно долго гулять и любоваться зелеными холмами, которые буквально подступают к нему. По газонам там просят не ходить, но зато целая большая поляна выделена под пикники.

А еще в парке живут павлины. Очень много павлинов и они везде. И даже летают. Неуверенно, но летают. Правда к августу они уже посбрасывали хвосты, но все равно выглядели мило. И именно там я узнала, как выглядят павлиньи дети.

Вход на территорию дворца платный и зависит от того, что вы планируете посещать. К примеру, просто прогуляться по парку стоит 2 евро для взрослых, в помещения и музеи дворца можно попасть по единому билету за 15 евро.

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Многие туристы, посещая ту или иную страну, часто довольно несправедливо ограничиваются только столицей. Так и в случае с Австрией – мы чаще всего слышим о поездках в Вену. Однако Австрия – это намного больше. И мне лично многие другие ее города по атмосфере куда ближе шумной, пусть и невероятно красивой столицы. Так что не бойтесь расширять географию своих поездок местами помимо главной туристической локации. И тогда впереди вас ждут такие же невероятные открытия, как у меня произошло в случае с Грацем!

Марина Григоренко