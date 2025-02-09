Мобильный телефон в наше время, вероятно, один из самых востребованных и популярных гаджетов.

В современном мире фактически у каждого есть мобильный телефон. Этот уже, казалось бы, обыденный гаджет не только выполняет функцию связи или передачи информации, но и отслеживает активность человека, помогает в бытовых вопросах, заменяет фото- и видеокамеру.

Единственный момент, который может расстроить и огорчить, а также сорвать деловую встречу и поломать планы, - севшая батарея. Каждый владелец мобильного пытается предотвратить эту неприятность. Самый простой способ – подключить телефон к розетке. В этом случае возникает вполне логичный вопрос: "Можно ли звонить, если телефон на зарядке?"

Почему нельзя разговаривать по телефону во время зарядки

Наверное, все слышали различные истории о том, как телефоны взрывались буквально в руках, сильно травмируя, но при этом мало у кого найдется человек, с которым такое действительно произошло. Разберемся, почему нельзя разговаривать по телефону во время зарядки.

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Главная причина этого мифа кроется в том, что мобильные телефоны со старыми типами батарей во время зарядки могли сильно нагреваться, а дополнительная нагрузка при использования гаджета приводила к серьезному перегреву. В результате это могло привести к порче самого телефона, кабеля для зарядки, а в отдельных случаях и ко взрыву. К счастью, подобное происходило крайне редко и часто было связано с технической неисправностью гаджета.

Можно ли звонить, если телефон на зарядке

Что касается современных телефонов, то на вопросы "Можно ли разговаривать по телефону, если он на зарядке?" или "Можно ли совершать звонки во время зарядки?" смело отвечаем: "Да, можно".

Несмотря на то, что некоторые владельцы этих гаджетов замечают, что они могут немного нагреваться, опасности это не несет.

Также многие переживают по поводу того, можно ли пользоваться телефоном во время зарядки от повербанка. Конечно же, да. Ничего не меняется от того, какой источник питания используется. Единственная проблема, с которой можно столкнуться – увеличение периода зарядки и к ускоренному использованию циклов заряда батареи, что в будущем может снизить способность аккумулятора держать заряд.

Стоит отметить, что владельцы "яблочной" продукции также не должны переживать из-за того, можно ли пользоваться айфоном во время зарядки устройства. Дело в том, что компания Apple собирает нынешние модели iPhone с усовершенстованными литий-ионными батареями, которые известны во всем мире высокой энергоемкостью, долгой службой и, конечно же, быстрой зарядкой. Данные аккумуляторы безопасны даже во время пользования гаджетом во время зарядки.

Ранее УНИАН писал, что делать, если не заряжается телефон на зарядке.

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