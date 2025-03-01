Хотя правильней было бы назвать её с "ультрабыстрой зарядкой". Аккумулятор заряжается за 1.2 секунды.

Китайский производитель геймерской периферии Angry Miao активно продвигает свою новую игровую мышь Infinity Mouse, обещая пользователям "бесконечный аккумулятор" и ультралёгкий металлический корпус весом менее 50 граммов. Однако на деле под этим заявлением, похоже, скрывается просто сверхбыстрая зарядка.

Проект успешно идёт на Kickstarter, собрав уже более 70 тысяч долларов, но важные технические детали пока остаются в тени. Ранее Angry Miao обещала раскрыть секрет "бесконечного" аккумулятора 26 февраля, но затем перенесла дату на 10 марта.

В последнем тизере компания намекает, что мышь может заряжаться за 1.2 секунды, то есть, скорее речь идёт о мгновенной подзарядке, а не о каком-то прорыве в технологиях батарей.

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Несмотря на маркетинговые уловки, сам гаджет выглядит впечатляюще. Вдохновлённый дизайном спорткаров Lotus, корпус выполнен из магниевого сплава, внутри топовые переключатели и сенсор PAW3950 с polling rate 8K. Early Bird-версия доступна на Kickstarter за 150 долларов.

Ранее мы рассказывали про первый в мире кондиционер с искусственным интеллктом на базе DeepSeek.

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