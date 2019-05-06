Месси назвал трех игроков, которых летом следует купить Барселоне

Легенда каталонского клуба предложил свое видение трансферной политики.

Лидер каталонской «Барселоны» Лионель Месси представил свое видение трансферной работы клуба в ближайшее межсезонье, сообщает Don Balon.

По информации издания, аргентинец желал бы укрепления трёх позиций - вратаря, центрального защитника и нападающего.

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Идеальным вариантом на позицию голкипера Месси считает стража ворот «Аякса» Андре Онана, который уже находился в системе каталонского клуба. При этом с большой долей вероятности нынешний кипер "сине-гранатовых" Яспер Силлессен покинет «Барселону».

Среди центральных защитников приоритетным вариантом для Месси является еще один представитель "Аякса" Маттиас де Лигт. Ранее из этого же клуба «Барселона» приобрела Фрэнки де Йонга. На усиление позиции нападающего Месси предложил двоих кандидатов - Луку Йовича из «Айнтрахта» и Ирвинга Лосано из ПСВ.

Как сообщал ранее УНИАН, лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду потребовал от руководства назначить главным тренером туринского клуба Хосепа Гвардиолу.