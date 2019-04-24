Динамо - Шахтер: видео трансляция матча Премьер-лиги

В Киеве проходит матч грандов украинского футбола.

Сегодня состоится центральный матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу и один из центральных поединков сезона - в Киеве на НСК "Олимпийский" встречаются лидеры УПЛ "Динамо" и "Шахтер".

Извечные конкуренты в последний раз играли между собой в начале апреля в Харькове - в четвертьфинале Кубка Украины. В кубковой встрече была зафиксирована ничья - 1:1, а в серии пенальти лучшими были горняки.

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"Динамо", потеряв шансы на Кубок, рискует остаться с носом и в чемпионате. Даже ничья оставит команде Александра Хацкевича призрачные надежды на чемпионское звание, не говоря уже о поражении. На данный момент киевлян отделяет от лидирующих горняков 7 очков, и лишь победа хозяев в сегодняшней игре может вернуть интригу в борьбу за золотые медали.

В пользу "Динамо" говорит фактор домашнего стадиона, а также грамотная игра против "Шахтера" в предыдущих матчах. Кроме того, "Шахтер" выйдет не в сильнейшем составе - будет отсутствовать Марлос. У киевлян, правда, тоже есть кадровые проблемы: по-прежнему в лазарете новичок команды Фран Соль, давно травмирован Артем Беседин, получил дисквалификацию Денис Гармаш.

Отметим, что прогноз букмекеров дает равные шансы на победу для "Динамо" и "Шахтера".

Матч "Динамо" - "Шахтер" начнется в 18.30 на НСК "Олимпийский" в Киеве.

ТВ-трансляция - "2+2".

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