Священнослужитель озвучил свою версию событий в день, когда к нему пришла с обысками СБУ.

История о том, как епископа Ивано-Франковского и Коломыйского УПЦ МП Никиту застали во время близости с 17-летним хористом, получила неожиданный поворот. Как сообщает Church.ua, священнослужитель подал в суд на издание LB.ua за публикацию данных о его близости с несовершеннолетним.

О подаче иска Никита сообщил на пресс-конференции 15 декабря в Киево-Печерской Лавре. Он озвучил свою версию событий в день, когда к нему пришла с обысками СБУ. По его словам, он "услышал непонятный звук" и вышел посмотреть, что произошло, и в этот момент кто-то выбивал стекло прикладом.

Далее, продолжил свой фантастический рассказ Никита, выбежал и юноша, фото которого в нижнем белье растиражировали СМИ:

Видео дня

"Нас заставили держать руки над головой, и дальше началось... Я услышал, как представители СБУ фотографировали на телефон. Когда я спросил, кто дал вам право меня фотографировать, мне сказали, что никто не фотографирует".

"В прошедшую субботу мой адвокат обратился в суд с иском на "Левый берег", – сообщил церковник УПЦ МП.

Секс-скандал в Черновицкой епархии УПЦ МП

25 ноября СБУ провела обыски на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП. Во время них следователи застали во время близости секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП Никиту с 17-летним парнем, который поет в местном хоре.

Священнослужитель сразу записал видеоопровержение этой информации. По его словам, правоохранители раздели парня и сфотографировали. "Нас разбудили, разбили дверь. Нас вывели из комнат, всех, кто был в епархии, поставили к стене, раздели и сфотографировали", — заявил Никита.

Корреспонденты УНИАН в тот же день обратились в Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ МП к владыке Клименту (Вечери), председателю СИПО, с просьбой объяснить вопиющую ситуацию. Того пообещал предоставить ответ на запрос в течение 20 минут после получения письменного обращения. Однако так этого и не сделал. Очевидно, подробности этого "обряда", увиденного следователями, недоступны для простых смертных.

А уже 4 декабря митрополит Онуфрий посвятил в епископы секретаря Черновицко-Буковинской епархии Никиту.

Также в Черновицко-Буковинской епархии СБУ нашли методички Кремля.

Кроме того, 25 ноября СБУ во время обысков в Свято-Николаевском храме УПЦ нашла документы о российском гражданстве у руководства епархии. А в ноутбуке этих пророссийских "священников" обнаружили видео с детской порнографией, которая была не загружена, а отснята.

11 декабря решением СНБО были введены санкции против семи представителей УПЦ МП, заявлял Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: