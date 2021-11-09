"Торможение" путинского "Северного потока-2". Может ли Украина этим воспользоваться

Сертификация путинского проекта "Северный поток-2" тормозится. Это означает, что Украина получает дополнительное время для решения "газовых" проблем, возникших из-за этой кремлевской трубы. УНИАН разбирался, что нашей стране необходимо сделать в первую очередь.

Недавняя "газовая" новость от Bloomberg прошла в Украине почти незамеченной, в украинской власти ее не прокомментировал никто. Но она, мягко говоря, более, чем значимая. Один из ведущих американских поставщиков информации для профессиональных участников рынков сообщил, что процесс сертификации немецким регулятором российского газопровода "Северный поток-2", который соединяет Германию и Россию по Балтийскому морю в обход Украины, может продлиться до мая 2022 года.

Информагентство напомнило, что поставки газа по "Северному потоку-2", который полностью построен, могут начаться на следующий день после получения лицензии на ввод его в эксплуатацию. Но решение зависит от энергетической ситуации в Европе, которую трясет от рекордных "топливных" цен, спровоцированных "Газпромом".

"Трубопровод может быть одобрен только в мае, если регулирующие органы будут использовать все время, которое им разрешено. Еще неизвестно, захотят ли бюрократы ускорить процесс, если европейские энергетические проблемы усилятся", - говорится в сообщении.

"Федеральное агентство Германии должно выдать проект решения о сертификации газопровода до 8 января, то есть, до истечения четырехмесячного периода после того, как документы были представлены властям Германии. А значит, именно до 8 мая следующего года Германия и Еврокомиссия вправе рассматривать соответствующий вопрос согласно правовым нормам", - пишет Bloomberg.

"Дьявол" в деталях

О полном завершении строительства "Северного потока-2" "Газпром" сообщил 10 сентября. Россия практически сразу – 13 сентября - подала документы для его сертификации, рассчитывая ввести свою "кислотную" трубу в эксплуатацию до конца текущего года. Вот только "подзабыла" в своих амбициозных планах о том, что сертификация - дело не быстрое.

Процесс сертификации выглядит следующим образом: сначала немецкий регулятор должен принять предварительное решение о соответствии проекта энергетическим нормам ЕС - добытчик газа и владелец трубопровода - транспортировщик топлива - не должны быть одним и тем же юридическим лицом. Эта норма вступила в силу в мае 2019 года. На отмену ограничений могут претендовать лишь газопроводы, достроенные к старту нововведений. Таковым "Северный поток-2" не является. Для России требование неприемлемо: "Газпром" - монополист по экспорту газа трубопроводными маршрутами. Хотя, Кремль - известный мастер по нахождению "дышла" в европейских законах.

Для вынесения вердикта немецкому сетевому регулятору отводится четыре месяца. Затем свою позицию по "Северному потоку-2" он должен предоставить Еврокомиссии. ЕК может рассматривать все "за" и "против" еще два месяца. После того, как Федеральное агентство по сетям получит заключение Брюсселя, у него будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

То есть, все может затянуться на восемь-десять месяцев.

Теперь же сертификация откладывается до мая, а, вслед за этим, и рекомендательные выводы Еврокомиссии.

Германия, которая лоббирует российскую трубу, уже сделала первый шаг к ее реализации. В конце октября Министерство экономики ФРГ сообщило, что по завершению анализа изучения проекта предоставило свои выводы Федеральному ведомству по сетям (Bundesnetzagentur). А выводы таковы: сертификация российского газопровода не угрожает безопасности газоснабжения Германии и ЕС в целом. Причем эти выводы, как уверяют в немецком ведомстве, сделаны после консультаций с рядом стран - Эстонией, Литвой, Латвией, Италией, Австрией, Польшей, Словакией, Чехией и Венгрией.

Это заявление Минэкономики Германии не стало неожиданностью. Как известно, ограничительные меры, которые последовательно вводил Вашингтон против кремлевского проекта, затормозив его завершение на два года, в ФРГ считали и продолжают считать незаконным вмешательством в европейский суверенитет. Такая позиция ясна – Германия, благодаря "Северному потоку-2", станет главным газовым хабом в Европе. Как говорится, ничего личного, только бизнес.

Третьи стороны процесса

Польша, которая изначально стала главным противником-членом ЕС "Северного потока-2", сразу же вмешалась в процесс сертификации газопровода, подав заявку на участие в нем. В конце сентября Федеральное сетевое агентство Германии предоставило PGNiG, а также ее немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH допуск к процедуре сертификации.

В польской компании считают, что "Северный поток-2" не соответствует европейским требованиям сертификации. Кроме того, обе компании утверждают, что положительное решение немецкого агентства поставит под угрозу безопасность поставок газа в ЕС.

После таких заявлений польской стороны последовало разъяснение от немецкого сетевого агентства: PGNiG, которая примет участие в сертификации "Северного потока-2", не будет иметь права вето в отношении решения немецкого регулятора. Она может только высказать свои аргументы во время процедуры. Таковы правила данного административного процесса. Привлеченные – третьи стороны – не могут противостоять главному игроку – немецкому регулятору.

Несмотря на такие "разъяснения" Германии, заявки на участие в процессе сертификации "Северного потока-2" подали и сразу две украинские компании. Сначала это сделал "Нафтогаз", а затем и "Оператор ГТС Украины". Сейчас в Германии их изучают.

Глава оператора ГТС Сергей Макогон сообщил, что уже на следующей неделе немецкий регулятор примет соответствующее решение.

"Решение ожидается на следующей неделе", - сообщил Макогон на своей странице в Фейсбуке в комментариях под постом.

Украинская сторона будет акцентировать внимание на том, что "Северный поток-2" является ничем иным, как газовым оружием в руках Кремля, который имеют целью внедрить в Европе свои правила игры.

Время для правильного хода

Некий тормоз с запуском "Северного потока-2" дает Украине время решить все возникшие "газовые" проблемы, а не только делать громкие гневные заявления.

Официальный Евросоюз не раз публично уверял, что заинтересован в сохранении за Украиной транзитного статуса российского газа. Говорили об этом и в Германии. Так, вице-канцлер и министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль подчеркивал, что реализация "Северного потока-2" возможна, только если Украина продолжит транзит топлива по своей ГТС и Россия гарантирует надежные поставки газа в страны Восточной Европы.

Эти заявления, по мнению экспертов, должны быть документально подтверждены. Украине необходимо настаивать на этом. А еще - действовать сообща со своими европейскими партнерами, дабы не дать кремлевскому проекту спокойно жить.

"Дело не в том, заработает газопровод или нет. Главное - как дальше выстроить противодействие. Считаю, что Украина, Польша и страны Балтии должны действовать также, как и ранее, - сообща использовать все механизмы, чтобы этот газопровод не заработал на полную мощность. Хотя понятно, что нынешний Европейский Союз – "бумажный тигр" в этом вопросе. Необходимо сконцентрироваться на том, чтобы у этого российского проекта не было спокойной жизни. Как произошло с "Северным потоком-1", с газопроводом OPAL, когда 5-летнее противостояние Польши путинскому трубопроводу победило. Тем более сейчас Россия "подставилась", используя газ как оружие", - подчеркивает президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

Этому совету и должны следовать власти Украины.

Нана Черная

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