Еще шесть человек погибли.

Количество раненых в результате удара по Константиновцы в Донецкой области выросло до 10.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. "На 17:00 известно о шести погибших, 10 раненых", - отметил он.

Удары по Константиновке

Российские оккупанты постоянно наносят удары по Константиновке. Так, сегодня враг нанес по Константиновке два удара с С-300 и совершил четыре залпа с РСЗО "Ураган". Повреждены 15 многоэтажек и 11 частных домов, детсад и админздание. Ранее сообщалось о шести погибших и восьми раненых.

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Перед этим оккупанты ударили с С-300 по Константиновке 24 марта. Тогда под удар попал "пункт несокрушимости", в результате чего погибли три человека.

А 16 марта в результате очередного удара оккупантов по городу были ранены шесть человек, среди которых был иностранный волонтер. Повреждения различной степени получили не менее 19 домов, школа и предприятие

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