Враг совершил удар по Константиновке из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Российские оккупанты ударили ракетами по "Пункту несокрушимости" в Константиновке Донецкой области, в результате чего погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, в 01:00 армия РФ обстреляла из зенитно-ракетного комплекса С-300 Константиновку.

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Одна из ракет попала в здание "Пункта несокрушимости", а другая - вблизи него.

"Под завалами погибли трое женщин, которые были внутренне перемещенными лицами из г.Бахмут, г. Часовой Яр и с. Опытное Покровского района. Еще два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести", - рассказали прокуроры. На месте работают правоохранители.

Ситуация на фронте сегодня

Как сообщал УНИАН, за сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов. Сейчас потери врага насчитывают более 169 тысяч человек.

По данным Генштаба, оккупанты нанесли 37 авиационных и четыре ракетных удара по территории нашей страны. В то же время украинская авиация нанесла 12 ударов по противнику.

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