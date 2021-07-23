Дождь не в радость. Последствия одесского "цунами"

Ночью 22 июля Южную Пальмиру накрыл залповый ливень. За несколько часов мегаполис превратился в бурную реку, а люди оказались в ловушке стихии. УНИАН пообщался с городскими чиновниками, спасателями и жителями города.

На фоне аномальной жары, на этой неделе Одессу накрыло небывалым ливнем. Масштабное наводнение парализовало работу общественного транспорта, квартиры и частные дома были затоплены, без электричества остались десятки тысяч горожан, а целый район оказался отрезанным от города. Людей переправляли на лодках, многим пришлось добираться до "суши" по пояс в воде, бросив заглохшие в "реках" автомобили… Пока владельцы жилья и предприниматели считают убытки, таксисты взвинтили цены, а предприимчивые "бизнесмены" и вовсе возили отчаявшихся пешеходов грузовиком. Под вопросом в разгар сезона – купание в море…

В плену стихии оказались дети и немощные старики

Изнуренные небывалой жарой одесситы хоть и желали дождя, но накрывший город залповый ливень, шокировал всех. Люди вскакивали с постелей от пугающей "симфонии" грома, стука воды о крыши, стекла, землю и стона деревьев, "танцующих" под порывами сильного ветра. В душные квартиры через открытые окна ворвались огромные "волны", потекло с потолков, из розеток.

За "бортом" поплыли машины, киоски, торговый инвентарь и уличные кафе. "Цунами" сбивало с ног, в разных районах провалился асфальт.

В пресс-службе мэрии отметили, что спецтехника и сотрудники КП "Городские дороги" на протяжении всей ночи откачивали воду и поддерживали дождеприемники в рабочем состоянии. Тем не менее, подтопило ряд улиц, на некоторых уровень воды поднялся по пояс. Люди не смогли выйти из заглохших в "озерах" автомобилях, припаркованные машины затонули почти по самую крышу, затопило офисы и салоны красоты…

Утром после ужасной ночи на улицах, в частности Балковской и Приморской, появились наносы асфальта, щебня и песка, были вырваны крышки люков. На маршруты не вышли трамваи. Город сковали заторы.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, мегаполис оказался на грани глобальной трагедии. Дело в том, что из-за обильных осадков поднялась вода в Хаджибейском лимане. Под угрозой затопления была дамба с проходящей по ней дорогой. Это защитное сооружение было создано еще в сороковых годах прошлого века и давно нуждается в капитальном ремонте. По мнению специалистов, если дамбу прорвет, затопит огромную территорию – от Пересыпского моста до Жеваховой горы. Вода разрушит железнодорожные пути, автодороги и коммуникации, связывающие поселок Котовского (Суворовский район Одессы) с центром города. Жители останутся без водоснабжения и канализации.

"Ночью чуть больше чем за четыре часа выпала двухмесячная норма осадков… Если бы дождь шел дольше, неизвестно, чем бы все закончилось…", - сказал городской голова, отметив, что подобное фиксировалось в Одессе лишь единожды – в 1988 году.

В тоже время, по данным регионального главка ГСЧС, в первой половине ночи 22 июля выпало только 80 процентов месячной нормы осадков. Однако произошли многочисленные подтопления во всех четырех районах города. Наиболее масштабные – на улицах Атамана Головатого, Балковской, Радиальной, Шефской, Бабеля, Болгарской, Рихтера, Академика Филатова, Авдеева-Черноморского, Путевой, Бунина, Промышленной и Химической.

Через настоящий кошмар прошли жильцы частного дома №42 по улице Путевой, откуда спасатели освободили четверых взрослых и маленького ребенка. Как рассказала УНИАН одна из потерпевших Анна Шахметова, ночью поток воды выбил входную дверь и затопил все помещения.

"Двухметровый забор выступал из воды сантиметров на 30, я провалилась в воду по грудь… В доме были я, мама, 86-летние бабушка и дедушка, а также мой 4-летний ребенок. Бабушка – после инсульта, она не разговаривает, у дедушки – болезнь Альцгеймера и деменция, он вообще не понимал, что происходит и сидел в воде, пока мы до него не добрались, так как в комнату заклинило дверь…", - рассказала она.

Из-за непогоды с перебоями работала телефонная связь, и люди с трудом дозвонились в службу спасения, а ждать сотрудников ГСЧС пришлось на подоконниках и баррикадах из вещей, которые попадались под руку. По словам Анны Шахметовой, все имущество в доме - холодильник, телевизор, мебель и прочее - испорчено и восстановлению не подлежит. Двух перепуганных стариков определили в больницу, как они будут жить в затопленном доме – пока непонятно…

"За ночь мы эвакуировали более 30 человек. Одни не могли выбраться из домов, другие застряли в офисах", - рассказали в ГСЧС.

Некоторые сумели спастись самостоятельно. Например, затопило восемь квартир на улице Бабеля, 31. Вода здесь поднялась до середины окон. В негодность пришла вся домашняя утварь – люди остались ни с чем... Благо, никто не пострадал – с первого этажа прямо во время грозы жильцы выбрались наружу через небольшое окно. И лезли вверх по водосточной трубе – с младенцем на руках, прихватив домашних животных.

Грузовик-такси и надувные матрацы

Хотя с дамбой обошлось, с другой стороны огромные "озера" отрезали от города поселок Котовского и расположенную в низменности Пересыпь – (Суворовский и часть Малиновского районов), где проживают более двухсот тысяч человек. Говорят, в Николаев или Херсон с той стороны было проще добраться, чем в центр Одессы. Но некоторые смельчаки пытались прорваться. В их числе – водитель автобуса №146. Добравшись до улицы Черноморского Казачества, маршрутка ушла под воду, и пассажиры выбирались наружу практически вплавь. Благо, рядом оказались сотрудники ГСЧС.

"Спасатели помогли пассажирам выйти из маршрутки… К нам вызов не поступал, но наши сотрудники оказались в нужное время в нужном месте", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Попали в ловушки и жители улицы Атамана Головатого – более полусотни человек двумя лодками доставляли на "берег", а вечером здесь же в западне оказались 27 жителей Харькова, которые находились в Одессе на отдыхе. Из ни них – 12 детей в возрасте от 1 до 4 лет.

"Все они направлялись к железнодорожному вокзалу и застряли в маршрутке по улице Атамана Головатого. Спасатели с помощью лодки перевезли их в безопасное место, а затем предоставили служебный автобус, чтобы гости нашего города могли вовремя успеть на свой поезд", - отметили в ГСЧС.

Возле Пересыпского моста в размытый коллектор с водой упал и почти полностью затонул "КамАЗ" с прицепом. Улицы Балковская и Церковная превратилась в реки. Босые, полураздетые горожане передвигались пешком по колено, а то и по пояс в воде. Иные приспособили надувные матрацы…

Досталось даже микрорайонам, где в прошлые годы дожди не создавали особых проблем. Например, в части Черемушек.

"На трамвайных проводах висят ветки. Самих проводов на земле, к счастью, не видели, но дерево одно при нас упало. На моей памяти впервые затопило проезжую часть улиц Генерала Петрова и Якира (Итцхака Раббина, – УНИАН), у стоянок так [затоплено], что машины заезжали на пешеходную часть и их владельцы пытались объехать лужи, или бросали их там... Пару авто привалило деревьями", - поделился впечатлениями с УНИАН житель микрорайона Максим Войтенко.

Хаос сыграл на руку некоторым "бизнесменам", которые оперативно организовали доходное дело – предлагали желающим за 100 гривен доехать в кузове грузовика от Пересыпского моста до улицы Паустовского (на поселок Котовского). Цены взлетели и на такси – из (до) центра в спальные районы никого не хотели везти меньше, чем за 500 гривен. Не зря говорят: "Кому – война, а кому – мать родна…".

Под удар стихии попали самые незащищенные: сорвало крышу с приюта для пенсионеров и людей с инвалидностью. Весь этаж, на котором жили бездомные, затопило, потолок обвалился.

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"В одном из наших приютов произошла трагедия. Из-за сильного ветра и ливня сорвало крышу приюта для пожилых людей и инвалидов... Даже не знаем, с чего начинать, когда нужно много ремонтировать и часть крыши заново делать", - рассказал руководитель общественной организации "Новая жизнь" Федор Герасимов и обратился за помощью к неравнодушным.

Не обошел стороной ураган и международный аэропорт "Одесса", где затопило новый, недавно сданный в эксплуатацию перрон.

Поднялась вода и в прудах дендропарка Победы – подтопило аллеи, погибла часть рыб.

Кроме прочего, из-за ливня и ветра без электричества остались более 2 тысяч жилых домов. По словам вице-мэра Дмитрия Жемана, энергетики обещали закончить работы к вечеру четверга. Однако, по состоянию на утро 23 июля свет появился далеко не у всех.

Остаются подтопленными улицы Атамана Головатого (район сквера) и Щеголева.

"Восстановительные работы продолжаются. С сегодняшнего утра в них задействованы 65 единиц спецтехники и 295 рабочих...", - сообщили в мэрии.

Мужчина, смытый в море, и горы мусора на побережье

Вчера в социальных сетях появилась информация о мужчине, смытом потоком воды в Черное море на пляже "Аркадия". Говорили, что неизвестный якобы погиб, и в мэрии подтвердили: пострадавшего ищут. Ближе к вечеру стало известно, что он найден и доставлен в больницу…

Пляжи – вообще особая тема. Ливень значительно "подкорректировал" их ландшафт. Стали непроездными и частично непроходимыми спуски к морю, смыло шезлонги, шатры, деревянные настилы и прочую утварь. В акваторию попало огромное количество грязи, которая сейчас покрывает остатки песка.

На пляже "Золотой берег" сползла изрядная часть прибрежного склона – тонны земли оказались на набережной, на пляже "Чайка" просел грунт, а упомянутая выше "Аркадия" похожа на поле битвы.

По словам руководителя общественной организации "Зеленый лист" Владислава Балинского, здесь проблема в застройке Аркадийской балки, которую буквально закатали в асфальт.

"Еще в советские времена этот овраг (балку, – УНИАН) специально засадили большим количеством деревьев. Увы, потом эту часть города отдали под застройку, что было фатальной ошибкой", - говорит активист.

Он пояснил, что в районе "Аркадии" сточные воды прямиком попадают на пляж – в акваторию и песок. Отсюда – устойчивый запах канализации.

"Все заполнено фекальными стоками, которые отдыхающие, наверное, путают с лечебной грязью", - шутит активист.

Он считает, что порог восприятия реальности у туристов занижен соответствующей пропагандой и рекламой. Поэтому, несмотря ни на что, люди пускают детей купаться в промоине, образованной, как утверждает Балинский, напором фекальных вод из аварийного коллектора.

"Беспечные туристы, это – дерьмо! Не пускайте детей плескаться в фекалиях!", - призывает Владислав гостей города.

Руководитель коммунального предприятия "Побережье Одессы" Дмитрий Беляев признает проблему. Говорит, мол, произошел большой сход воды, что привело к разрушению береговой зоны, переполнению коллектора, который проходит через пресловутую балку. Сооружение не выдержало нагрузки, и наружу прорвались ливневые стоки. Правда, по словам чиновника, поврежденные канализационные трубы оперативно затампонировали и вредных выбросов в районе Аркадии нынче нет. Что до зловонного запаха – это просто застойная вода...

Как бы там ни было, экологи рекомендуют: в ближайшие дни от купания на местных пляжах воздержаться. Лучше подождать, пока морская вода придет в норму. Хотя бы в относительную.

Лариса Козовая

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