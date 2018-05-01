Потерянный сезон: из «русского» Крыма турист ушел, но до Украины еще не добрался
После аннексии Россией Крыма большинство украинцев не стали планировать свой отдых на полуострове. Казалось бы, туристические проблемы автономии должны были увеличить поток туристов в другие курортные регионы страны. Но не сложилось.
Теплый май, умерено жаркое лето, бархатная осень с ласковым морем… После аннексии Крыма статус туристической мекки Украины пророчили Одессе. Предполагалось, что «отход» полуострова, в совокупности с географическими, климатическими и культурными достоинствами Южной Пальмиры, ее транспортная доступность, четыре международных вокзала (аэропорт, морской, железнодорожный и автобусный) не только сохранит, но и приумножит поток приезжих. По словам директора департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяны Марковой, для этого были все предпосылки. Помимо перечисленного, уверенность вселяло и то, что за январь-март поступления туристического сбора в городскую казну составили 357 тысяч грн – на 100 тысяч больше, чем за аналогичный период минувшего года. Планировалось, что по итогам 2014-го данный показатель возрастет на 3% - до 2,6 млн в национальной валюте. И хотя год еще не завершен, специалисты, характеризуя тенденции сезона, признают: надежды оправдались далеко не в полной мере.
«Первый характерный показатель — пассажиропоток в международных пунктах пропуска в пределах Одесской области, - пояснила начальник отдела организации туризма и рекреации управления культуры и туризма, национальностей и религий Одесской областной государственной администрации Инна Беженар. – По итогам 1-го полугодия он составил порядка 2 млн 700 человек, из которых 1,6 млн — иностранцы. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года, наблюдается падение почти на 22%».
Виной всему – военные действия на востоке страны и предшествовавшие курортному сезону печально известные события 2 мая непосредственно в Одессе. Из-за этих обстоятельств у туроператоров были определенные опасения за безопасность своих клиентов.
Однако присутствует и другая весомая причина падения числа туристов, ставшая оборотной стороной аннексии Крыма Россией. Дело в том, что, как и ожидалось, абсолютно все иностранные круизные операторы отменили судозаходы в порты полуострова и заодно… в акваторию Одессы. Как отмечают специалисты, круизным судам экономически обоснованно делать заходы хотя бы в 2-3 украинских порта. Именно поэтому многие круизные операторы, вынужденно отказавшись от Крыма, и «черноморскую жемчужину» из своих программ исключили – попросту, вообще отказались от Украины. «По итогам 8 месяцев 2014 года, в Одесский порт осуществлено 12 судозаходов иностранных круизных лайнеров, пассажирооборот составил порядка 6,7 тысяч человек», - говорит Беженар.
Для сравнения, всего за 6 месяцев 2013-го таких судозаходов было 26, плюс 16 - типа «река-море», а пассажирооборот составил 45 тысяч человек. По словам Татьяны Марковой, до войны и аннексии Крыма в текущем году в Одессу планировали зайти почти в два раза больше круизных лайнеров…
Несколько ухудшилась ситуация и по дунайским круизам – в минувшем сезоне было отменено порядка 13 судозаходов. Всего за 8 месяцев в порты Вилково и Измаила пароходы заходили 44 раза, тогда как за 9 месяцев 2013 года в этих «точках» было порядка 57 судозаходов.
Вместо молдаван – временные переселенцы
К положительным тенденциям специалисты относят некоторые показатели, касающиеся объектов размещения. Санаториев, баз отдыха, апартаментов и т.д. в регионе – свыше 900, в том числе около 200 – в Одессе. В ОГА отмечают, что в 1-м полугодии 2014 года в районах области введено в строй 8 объектов размещения: 3 гостиницы и 5 домов отдыха. Суммарная стоимость их основных фондов – 32,5 млн грн, общая вместимость — 441 место. Объем капитальных инвестиций, освоенных предприятиями в сфере туризма и рекреации, в 1-м полугодии составил 73 млн грн, что на 51% больше по сравнению январем-июнем 2013 г. И наибольший удельный вес освоенных инвестиций (53 млн грн) пришелся на деятельность объектов размещения, которые за 8 месяцев внесли в казну 1,478 млн 500 грн туристического сбора. Это на 600 тыс. меньше, чем за такой же период прошлого года, причем 72% от этой суммы (476 тыс. грн) недополучено от Одессы.
По словам Инны Беженар, в начале сезона наполняемость отелей региона была критически низкой — около 20%. Туристические агентства отмечали спад в их бизнесе в 4 раза. К середине лета ситуация несколько улучшилась, вероятно, благодаря знаковым мероприятиям, например, Одесскому международному кинофестивалю.
Наихудшая ситуация с наполняемостью объектов размещения коснулась именно Одессы, где отели по своей стоимости ориентированы, как правило, на гостей из России. «Конечно, сегмент luxury — дорогие клубы, отели, рестораны пострадали больше всего, - рассказала Татьяна Маркова. - Их показатели по заполняемости и прибыли уменьшились примерно на 30%. Обычно именно среди российских туристов было много людей, предпочитающих отдыхать дорого, с шиком… Чтобы изменить ситуацию и показать, что отдых в нашем городе безопасен, 28-30 июня мы организовали фестиваль фестивалей «Хочу в Одессу». Благодаря этому в июле-августе в 2 раза увеличился уровень загрузки в мини-отелях, апарт-отелях, хостелах, количество которых в Одессе, к слову, продолжает расти. Если на лето 2013 года мы фиксировали 187 таких мест, то сегодня — 207. Это недорогой сегмент – мини-отели и хостелы».
Ситуация с наполняемостью объектов размещения в районах области выглядит несколько иначе: с июня до конца августа – до 80%. Но касается это баз отдыха, где суточная стоимость проживания и питания не превышает 500 грн. Опять-таки, меньшим спросом пользовались частные дома и элитные пансионаты. По словам Инны Беженар, все санатории были заполнены, но проживали в них, в основном, переселенцы из Крыма, а, позже, – из Луганской и Донецкой областей.
Перед началом активного туристического сезона в область прибыли белорусские туроператоры. Объясняя резкое уменьшение в регионе количества своих соотечественников, они акцентировали внимание местных чиновников на потоке негатива, выплескиваемого по российскому ТВ об Одессе. Переломить ситуацию не удалось – белорусы практически исчезли с местных курортов. Также уменьшилось количество отдыхающих из Молдовы, 90% которых приезжали в специализированные оздоровительные учреждения. Учитывая, что в нынешнем сезоне курортно-оздоровительные объекты были заняты переселенцами с востока Украины, белорусы и молдаване не способствовали наполнению местного бюджета. «Туроператорам, прежде всего, нужно вернуть туристов из Молдовы и Беларуси, а в будущем, я думаю, к нам вернуться туристы из России», - считает чиновница из ОГА.
Восток и запад – вместе
Что касается внутреннего туризма, то, по предварительным данным, регион увеличил поток туристов на 22%, а в пляжном отдыхе остался в выигрышном положении – одесское побережье, вместо иностранцев, все-таки заполнили курортники с востока, запада и центра страны. По словам Татьяны Марковой, формат туриста в Одессе изменен с шикующего богатея-иностранца на украинца, который предпочитает перекусывать в небольших кафе и останавливаться «в гостях» или в очень недорогих отелях. При этом, в город приехали люди, которые раньше здесь не отдыхали. Например, переориентировались на «черноморскую жемчужину» Харьков, Днепропетровск, Запорожье.
Как отмечают специалисты, Одессе нужно делать ставку не только на пляжи, а и на событийный, деловой туризм в межсезонье. Проводить больше интересных мероприятий, делать традиционными те, которые получают много положительных отзывов. Так, в ближайшей перспективе – проект «Зима в Одессе», романтические путешествия в Южную Пальмиру и прочее. «Событийный туризм всегда срабатывает, это то, чем Одесса всегда была славна, то, чем нужно заниматься, - признает Маркова. - Мы получили отказы от большого количества иностранных групп, и это объяснимо. Потому что Одесса, вместе с Донецком и Луганском, попала в «красное поле», то есть, поездки к нам «категорически запрещены». После долгих и планомерных усилий с нашей стороны вместе с нашими партнерами, после наших писем, вначале Австралия и Великобритания, а затем Германия и Австрия, из «красного поля» Одессу вывели... Южная пальмира – не только курорт. Она – уникальный туристический город, который можно посещать круглый год. Именно поэтому еще рано подводить итоги туристического сезона-2014».
Без «туристических сливок»
После захвата Крыма рассчитывали получить дополнительную прибыль от туристического сезона и в Николаевской области. Самый крупный курорт Николаевщины – Коблево – подготовку к наплыву туристов начал еще в марте. Но, по окончанию «бархатного сезона» и «бабьего лета», результатов, увы, нет. Местные власти пока не берутся оценивать убытки и избегают разговоров о планах на будущее.
Отсутствие в Коблево санаторного лечения или дайвинга раньше сполна компенсировалось наличием соснового леса, теплого мелкого моря и разнообразия гостиниц, баз отдыха и пансионатов. Условно, курорт делился на две части – «молдавскую» и «украинскую». Главным образом, его посещали туристы с детьми из Украины, Молдавии, Беларуси и России. Но в этом году многие иностранцы – из числа жителей бывших республик СССР – насмотревшись российского ТВ, поостереглись ехать в «бандеровскую» Украину.
Аналогичная ситуация сложилась и в Приазовье. В начале сезона-2014 в Херсонской области, с одной стороны, ожидали рост потока туристов на уровне 30-50%, с другой – собственники туристических объектов на Арабатской стрелке (Генический район области) высказывали опасения, что близость к неспокойной административной границе с Крымом и присутствие российских военных может отпугнуть туристов. В результате, больше оправдались опасения. Почти до конца июля наполнение отелей и пансионатов на азовских и черноморских курортах Херсонской области не превышало 25-30%. На конец июля область посетили до 900 тыс. туристов.
Впрочем, в августе и сентябре туристы активнее поехали на морские побережья Херсонской области и, по предварительным результатам сезона, можно говорить о достаточно успешной курортной кампании. Так, по данным Херсонской облгосадминистрации, с начала курортно-туристического летнего сезона этого года, по состоянию на середину сентября, курорты региона посетили около 2,2 млн туристов, отдыхающих и экскурсантов из разных областей Украины, ближнего и дальнего зарубежья.
В частности, около миллиона человек воспользовались услугами в учреждениях отдыха и оздоровления и немногим больше, около 1,192 млн человек, отдохнули в индивидуальных объектах размещения, палаточных городках, усадьбах сельского зеленого туризма и гостиницах. Наибольшим спросом у туристов пользовались Лазурное, Железный Порт, Большевик (все три – черноморское побережье), Счастливцево (азовское побережье).
Подытоживая, можно констатировать, что, по мнению чиновников курортных регионов, главной причиной недобора отдыхающих в минувшем сезоне стало существенное уменьшение туристических потоков из России и Беларуси. При этом, значительную «конкуренцию» туристам на Азовском и Черноморском побережьях в текущем году составили переселенцы из Крыма, Луганской и Донецкой областей. Многие из них в летний период расселились в прибрежных курортах, а сотни семей остаются «вынужденными туристами» до сих пор, так как многим ехать пока особо некуда.
Лариса Козовая, Светозар Дорофеев