Потерянный сезон: из «русского» Крыма турист ушел, но до Украины еще не добрался

Теплый май, умерено жаркое лето, бархатная осень с ласковым морем… После аннексии Крыма статус туристической мекки Украины пророчили Одессе. Предполагалось, что «отход» полуострова, в совокупности с географическими, климатическими и культурными достоинствами Южной Пальмиры, ее транспортная доступность, четыре международных вокзала (аэропорт, морской, железнодорожный и автобусный) не только сохранит, но и приумножит поток приезжих. По словам директора департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяны Марковой, для этого были все предпосылки. Помимо перечисленного, уверенность вселяло и то, что за январь-март поступления туристического сбора в городскую казну составили 357 тысяч грн – на 100 тысяч больше, чем за аналогичный период минувшего года. Планировалось, что по итогам 2014-го данный показатель возрастет на 3% - до 2,6 млн в национальной валюте. И хотя год еще не завершен, специалисты, характеризуя тенденции сезона, признают: надежды оправдались далеко не в полной мере.

«Первый характерный показатель — пассажиропоток в международных пунктах пропуска в пределах Одесской области, - пояснила начальник отдела организации туризма и рекреации управления культуры и туризма, национальностей и религий Одесской областной государственной администрации Инна Беженар. – По итогам 1-го полугодия он составил порядка 2 млн 700 человек, из которых 1,6 млн — иностранцы. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года, наблюдается падение почти на 22%».

Виной всему – военные действия на востоке страны и предшествовавшие курортному сезону печально известные события 2 мая непосредственно в Одессе. Из-за этих обстоятельств у туроператоров были определенные опасения за безопасность своих клиентов.

Однако присутствует и другая весомая причина падения числа туристов, ставшая оборотной стороной аннексии Крыма Россией. Дело в том, что, как и ожидалось, абсолютно все иностранные круизные операторы отменили судозаходы в порты полуострова и заодно… в акваторию Одессы. Как отмечают специалисты, круизным судам экономически обоснованно делать заходы хотя бы в 2-3 украинских порта. Именно поэтому многие круизные операторы, вынужденно отказавшись от Крыма, и «черноморскую жемчужину» из своих программ исключили – попросту, вообще отказались от Украины. «По итогам 8 месяцев 2014 года, в Одесский порт осуществлено 12 судозаходов иностранных круизных лайнеров, пассажирооборот составил порядка 6,7 тысяч человек», - говорит Беженар.

Для сравнения, всего за 6 месяцев 2013-го таких судозаходов было 26, плюс 16 - типа «река-море», а пассажирооборот составил 45 тысяч человек. По словам Татьяны Марковой, до войны и аннексии Крыма в текущем году в Одессу планировали зайти почти в два раза больше круизных лайнеров…

Несколько ухудшилась ситуация и по дунайским круизам – в минувшем сезоне было отменено порядка 13 судозаходов. Всего за 8 месяцев в порты Вилково и Измаила пароходы заходили 44 раза, тогда как за 9 месяцев 2013 года в этих «точках» было порядка 57 судозаходов.

Вместо молдаван – временные переселенцы

К положительным тенденциям специалисты относят некоторые показатели, касающиеся объектов размещения. Санаториев, баз отдыха, апартаментов и т.д. в регионе – свыше 900, в том числе около 200 – в Одессе. В ОГА отмечают, что в 1-м полугодии 2014 года в районах области введено в строй 8 объектов размещения: 3 гостиницы и 5 домов отдыха. Суммарная стоимость их основных фондов – 32,5 млн грн, общая вместимость — 441 место. Объем капитальных инвестиций, освоенных предприятиями в сфере туризма и рекреации, в 1-м полугодии составил 73 млн грн, что на 51% больше по сравнению январем-июнем 2013 г. И наибольший удельный вес освоенных инвестиций (53 млн грн) пришелся на деятельность объектов размещения, которые за 8 месяцев внесли в казну 1,478 млн 500 грн туристического сбора. Это на 600 тыс. меньше, чем за такой же период прошлого года, причем 72% от этой суммы (476 тыс. грн) недополучено от Одессы.

По словам Инны Беженар, в начале сезона наполняемость отелей региона была критически низкой — около 20%. Туристические агентства отмечали спад в их бизнесе в 4 раза. К середине лета ситуация несколько улучшилась, вероятно, благодаря знаковым мероприятиям, например, Одесскому международному кинофестивалю.

Наихудшая ситуация с наполняемостью объектов размещения коснулась именно Одессы, где отели по своей стоимости ориентированы, как правило, на гостей из России. «Конечно, сегмент luxury — дорогие клубы, отели, рестораны пострадали больше всего, - рассказала Татьяна Маркова. - Их показатели по заполняемости и прибыли уменьшились примерно на 30%. Обычно именно среди российских туристов было много людей, предпочитающих отдыхать дорого, с шиком… Чтобы изменить ситуацию и показать, что отдых в нашем городе безопасен, 28-30 июня мы организовали фестиваль фестивалей «Хочу в Одессу». Благодаря этому в июле-августе в 2 раза увеличился уровень загрузки в мини-отелях, апарт-отелях, хостелах, количество которых в Одессе, к слову, продолжает расти. Если на лето 2013 года мы фиксировали 187 таких мест, то сегодня — 207. Это недорогой сегмент – мини-отели и хостелы».

Ситуация с наполняемостью объектов размещения в районах области выглядит несколько иначе: с июня до конца августа – до 80%. Но касается это баз отдыха, где суточная стоимость проживания и питания не превышает 500 грн. Опять-таки, меньшим спросом пользовались частные дома и элитные пансионаты. По словам Инны Беженар, все санатории были заполнены, но проживали в них, в основном, переселенцы из Крыма, а, позже, – из Луганской и Донецкой областей.

Перед началом активного туристического сезона в область прибыли белорусские туроператоры. Объясняя резкое уменьшение в регионе количества своих соотечественников, они акцентировали внимание местных чиновников на потоке негатива, выплескиваемого по российскому ТВ об Одессе. Переломить ситуацию не удалось – белорусы практически исчезли с местных курортов. Также уменьшилось количество отдыхающих из Молдовы, 90% которых приезжали в специализированные оздоровительные учреждения. Учитывая, что в нынешнем сезоне курортно-оздоровительные объекты были заняты переселенцами с востока Украины, белорусы и молдаване не способствовали наполнению местного бюджета. «Туроператорам, прежде всего, нужно вернуть туристов из Молдовы и Беларуси, а в будущем, я думаю, к нам вернуться туристы из России», - считает чиновница из ОГА.

Восток и запад – вместе

Что касается внутреннего туризма, то, по предварительным данным, регион увеличил поток туристов на 22%, а в пляжном отдыхе остался в выигрышном положении – одесское побережье, вместо иностранцев, все-таки заполнили курортники с востока, запада и центра страны. По словам Татьяны Марковой, формат туриста в Одессе изменен с шикующего богатея-иностранца на украинца, который предпочитает перекусывать в небольших кафе и останавливаться «в гостях» или в очень недорогих отелях. При этом, в город приехали люди, которые раньше здесь не отдыхали. Например, переориентировались на «черноморскую жемчужину» Харьков, Днепропетровск, Запорожье.

Как отмечают специалисты, Одессе нужно делать ставку не только на пляжи, а и на событийный, деловой туризм в межсезонье. Проводить больше интересных мероприятий, делать традиционными те, которые получают много положительных отзывов. Так, в ближайшей перспективе – проект «Зима в Одессе», романтические путешествия в Южную Пальмиру и прочее. «Событийный туризм всегда срабатывает, это то, чем Одесса всегда была славна, то, чем нужно заниматься, - признает Маркова. - Мы получили отказы от большого количества иностранных групп, и это объяснимо. Потому что Одесса, вместе с Донецком и Луганском, попала в «красное поле», то есть, поездки к нам «категорически запрещены». После долгих и планомерных усилий с нашей стороны вместе с нашими партнерами, после наших писем, вначале Австралия и Великобритания, а затем Германия и Австрия, из «красного поля» Одессу вывели... Южная пальмира – не только курорт. Она – уникальный туристический город, который можно посещать круглый год. Именно поэтому еще рано подводить итоги туристического сезона-2014».

Без «туристических сливок»

После захвата Крыма рассчитывали получить дополнительную прибыль от туристического сезона и в Николаевской области. Самый крупный курорт Николаевщины – Коблево – подготовку к наплыву туристов начал еще в марте. Но, по окончанию «бархатного сезона» и «бабьего лета», результатов, увы, нет. Местные власти пока не берутся оценивать убытки и избегают разговоров о планах на будущее.

Отсутствие в Коблево санаторного лечения или дайвинга раньше сполна компенсировалось наличием соснового леса, теплого мелкого моря и разнообразия гостиниц, баз отдыха и пансионатов. Условно, курорт делился на две части – «молдавскую» и «украинскую». Главным образом, его посещали туристы с детьми из Украины, Молдавии, Беларуси и России. Но в этом году многие иностранцы – из числа жителей бывших республик СССР – насмотревшись российского ТВ, поостереглись ехать в «бандеровскую» Украину.

Аналогичная ситуация сложилась и в Приазовье. В начале сезона-2014 в Херсонской области, с одной стороны, ожидали рост потока туристов на уровне 30-50%, с другой – собственники туристических объектов на Арабатской стрелке (Генический район области) высказывали опасения, что близость к неспокойной административной границе с Крымом и присутствие российских военных может отпугнуть туристов. В результате, больше оправдались опасения. Почти до конца июля наполнение отелей и пансионатов на азовских и черноморских курортах Херсонской области не превышало 25-30%. На конец июля область посетили до 900 тыс. туристов.

Впрочем, в августе и сентябре туристы активнее поехали на морские побережья Херсонской области и, по предварительным результатам сезона, можно говорить о достаточно успешной курортной кампании. Так, по данным Херсонской облгосадминистрации, с начала курортно-туристического летнего сезона этого года, по состоянию на середину сентября, курорты региона посетили около 2,2 млн туристов, отдыхающих и экскурсантов из разных областей Украины, ближнего и дальнего зарубежья.

В частности, около миллиона человек воспользовались услугами в учреждениях отдыха и оздоровления и немногим больше, около 1,192 млн человек, отдохнули в индивидуальных объектах размещения, палаточных городках, усадьбах сельского зеленого туризма и гостиницах. Наибольшим спросом у туристов пользовались Лазурное, Железный Порт, Большевик (все три – черноморское побережье), Счастливцево (азовское побережье).

Подытоживая, можно констатировать, что, по мнению чиновников курортных регионов, главной причиной недобора отдыхающих в минувшем сезоне стало существенное уменьшение туристических потоков из России и Беларуси. При этом, значительную «конкуренцию» туристам на Азовском и Черноморском побережьях в текущем году составили переселенцы из Крыма, Луганской и Донецкой областей. Многие из них в летний период расселились в прибрежных курортах, а сотни семей остаются «вынужденными туристами» до сих пор, так как многим ехать пока особо некуда.

Лариса Козовая, Светозар Дорофеев