Азаров считает преждевременными выводы об эффективности ТС

Об этом он заявил в интервью газете «Советская Белоруссия» накануне своего официального визита в Республику Беларусь.

Азаров сказал: «Вы знаете, слишком небольшой срок прошел со дня образования Таможенного союза и его фактического функционирования, чтобы можно было уже делать какие-то определенные выводы с точки зрения его эффективности. Поэтому я могу сказать только в общем. Безусловно, чрезвычайно важно то, что устранен целый ряд торговых барьеров между Казахстаном, Беларусью и Россией. Восстановление былых кооперационных связей действительно должно принести эффект. Однако если говорить о цифрах, то те годы, на которые пришлась реализация этой идеи, - это было время выхода из кризиса всех трех стран. Да, есть определенные темпы роста товарооборота, но если бы они были на фоне обычных лет, тогда можно было бы делать более точные выводы».

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Как отметил Азаров, он является сторонником либерализации внешней торговли.

По словам премьера, «отгораживание и создание торговых барьеров на пути движения товаров, услуг, а если говорить шире, то и капиталов, рабочей силы приведет в конечном итоге к неконкурентоспособной экономике».

Поэтому Украина внимательно изучает опыт работы Таможенного союза, сказал Азаров.

«Три страны на протяжении десяти лет вели долгие упорные переговоры. Все три страны учитывали свою специфику, свои особенности, о чем-то договорились, создали определенные торговые режимы, технические регламенты, техническое регулирование, наработали базу из примерно 120 правовых соглашений. Все эти правовые соглашения прошли ратификацию, внутригосударственные процедуры. У нас, естественно, пока такого интеграционного опыта нет. Поэтому мы изучим эти договоры, изучим эти положения, посмотрим, к каким из них мы можем присоединиться, и если они нас вполне устраивают - мы готовы присоединиться к ТС», - подчеркнул премьер-министр.

Он напомнил, что на последнем заседании Кабинета министров было принято решение о возможности присоединения к соглашению, регулирующему технический регламент, «и сейчас правительство начнет эту процедуру. Мы должны будем об этом ответственно переговорить с нашими партнерами. Надеюсь, что они к этому готовы».

Такжен Азаров напонил, что формула, предложенная Президентом Виктором Януковичем, реализована после известного меморандума четырех стран о том, что Украина получает статус наблюдателя в Таможенном союзе.

Украина участвует в работе Высшего экономического совета трех стран как наблюдатель и дальше собираться участвовать в работе межгосударственных органов Таможенного союза, добавил он.