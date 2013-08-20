Батькивщина предлагает не сажать за перевозку "шпионской" аппаратуры

Текст соответствующего законопроекта размещен на сайте ВР.

В объяснительной записке к документу отмечается, что граждане Украины, а также гости нашего государства, пользуясь высокотехнологичными продуктами мировых производителей, находясь на территории Украины, подвергают себя опасности быть привлеченными к уголовной ответственности по статьям 201 «Контрабанда» Уголовного Кодекса Украины и 359 «Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации» Уголовного кодекса, по которым предусмотрена ответственность до 12 лет лишения свободы.

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Сейчас сложилась правоприменительная практика, когда при пересечении таможенной границы Украины устройства, которые вызвали подозрение при таможенном контроле у работников таможни, изымаются и направляются в Службу безопасности Украины в соответствии со статьей 112 Уголовного процессуального Кодекса Украины, где, в частности, определено, что по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 359 Уголовного кодекса Украины, досудебное следствие осуществляется следователями органов СБУ, говорится в объяснительной записке.

В рамках такого досудебного следствия определяют, является ли техническое устройство специальным техническим средством негласного получения информации, эксперты Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ.

“По существу, эксперты данного института определяют диспозицию статьи 359 Уголовного кодекса Украины на основании нечетких критериев, по которым, при желании, можно признать специальными техническими средствами негласного получения информации любое устройство с функциями фото-видеосъемки или аудиозаписи, например, современный сотовый телефон”, - отмечает автор.

Так, в статье 201 «Контрабанда» Уголовного Кодекса Украины законопроектом предлагается изъять специальные технические средства негласного получения информации из списка вещей, перемещение которых через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с укрывательством от таможенного контроля карается лишениям свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией предметов контрабанды.

Также предлагаются изменения к статье 359 Кодекса, согласно которым приобретение и сбыт специальных технических средств получения информации не является преступлением, а преступными будут действия в случае использования их с противоправной целью.