Неделя в цифрах

1,5 килограмма медана душу населения производит Украина, являясь в этим показателем лидером во всем мире. Ближайшим конкурентом Украины по производству меда среди стран ЕС является Испания, которая в мировом рейтинге уступает Украине 11 позиции.

6 человек погибли в результате утечки аммиака во время планового капитального ремонта на Горловском химическом заводе концерна «Стирол» в Донецкой области, 18 человек находятся в областной больнице профзаболеваний, а в Донецком областном территориальном клиническом медицинском объединении (бывшая больница им. Калинина) проходят стационарное лечение еще 8 пострадавших работников завода.

9 дней (с 1 по 9 августа) пробыл под домашним арестом ректор Национального университета Государственной налоговой службы и народный депутат трех созывов Петр Мельник, подозреваемый во взяточничестве, после чего сбежал, избавившись от электронного браслета израильского производства.

68,8% украинцевсчитают, что государство должно создать условия, чтобы люди сами могли обеспечить себе достойный уровень жизни. В то же время, 28,6% респондентов считают, что именно государство должно обеспечить всем гражданам достойный уровень жизни, пусть не очень высокий.

229 гривен 40 копеекобязал выплатить Печерский районный суд Киева председателя парламентской фракции “Батькивщина” Арсению Яценюка за распространение недостоверной информации о причастности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея Клюева к организации провокаций 18 мая во время митинга оппозиции. Также суд обязал Яценюка опровергнуть распространенную ранее информацию на ближайшей сессии Верховной Рады.

660 граждан Украинызадержали работники польской пограничной службы за первую половину текущего года за нарушение правил пребывания в Польше, что почти на 20% меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Украинцы остаются лидерами среди 2 тысяч иностранцев, задержанных за нарушения. В "тройку лидеров" вошли также граждане России (640 человек) и Беларуси (150).

1135 детей отбывают наказание в воспитательных колониях Украины по состоянию на 1 июля, против 1499 в 2010 году. Решение суда в СИЗО ожидают 339 человек против 976 – три года назад. Количество воспитательных колоний для детей в Украине также сократилось – с 12 до 8.

50 000 украинских туристов посетили Грузию в первой половине 2013 года, что на 73% больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

47 000 000 украинцев приняли участие в 116 тысяч массовых мероприятий, состоявшихся в первом полугодии текущего года. Во время их проведения охрану общественного порядка обеспечивали почти 446,5 тысячи работников милиции. За этот период в отношении 78 правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 185-1 КУАП, 31 человек судами привлечен к административной ответственности.

526 000 000 долларов ( 2,3%) составило снижение золотовалютных резервы Национального банка Украины (НБУ) – по предварительным данным, в июле. На 1 августа ЗРВ составили 22,719 млрд долл., В целом, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 7,4% или на 1,827 млрд долл.

271 600 000 000 гривен потратили украинцы на приобретение товаров и услуг (это более 85% общего объема расходов и сбережений населения), начиная с января 2013 г. В целом, налоговые поступления от торговли с начала года уже составили 19,8 миллиарда гривен или 13,8% от общего объема платежей.

Анастасия Береза