АМК предостерег от пасхального повышения цен на яйца
09:18, 20 апреля 2013Общество
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Антимонопольный комитет Украины рекомендует основным производителям-птицефабрикам и специализированным сетям торговли пищевыми продуктами воздержаться от необоснованных цен на яйца
Антимонопольный комитет предупреждает
Согласно сообщению пресс-службы, АМКУ направил рекомендации 30 компаниям, которые производят наибольшее количество куриных яиц, призвав их не устанавливать оптово-отпускных цен на эту продукцию, превышающих экономически обоснованный уровень. АМКУ также рекомендовал 19 торговым сетям не повышать розничные цены на яйца и не совершать действий, которые могут повлечь такое повышение.
Как сообщал УНИАН, в Союзе птицеводов Украины считают, что накануне пасхальных праздников цены на яйца могут вырасти на 20%, однако вскоре после праздников они снова стабилизируются.
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