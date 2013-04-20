АМК предостерег от пасхального повышения цен на яйца

09:18, 20 апреля 2013
Общество
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Антимонопольный комитет Украины рекомендует основным производителям-птицефабрикам и специализированным сетям торговли пищевыми продуктами воздержаться от необоснованных цен на яйца

Антимонопольный комитет предупреждает

Согласно сообщению пресс-службы, АМКУ направил рекомендации 30 компаниям, которые производят наибольшее количество куриных яиц, призвав их не устанавливать оптово-отпускных цен на эту продукцию, превышающих экономически обоснованный уровень. АМКУ также рекомендовал 19 торговым сетям не повышать розничные цены на яйца и не совершать действий, которые могут повлечь такое повышение.

Как сообщал УНИАН, в Союзе птицеводов Украины считают, что накануне пасхальных праздников цены на яйца могут вырасти на 20%, однако вскоре после праздников они снова стабилизируются.

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