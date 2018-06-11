Неделя в цифрах

0,7% составило увеличение добычи природного газа в Украине в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 10,2 млрд кубометров. При этом только за июнь этого года добыча газа сократилась по сравнению с предыдущим месяцем на 3,9% - до 1,7 млрд куб. м.

2 года лишения свободы от Соломенского суда столицы получил 48-летний гражданин Польши, который в прошлом году в международном аэропорту «Киев» (Жуляны) испугал экипаж самолета рейса Киев-Катовице ложным сообщением о бомбе.

3 украинских рыбака погибли, 1 пропал без вести в результате столкновения украинского маломерного судна с катером береговой охраны Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации в северо-восточной части Азовского моря, в районе косы Должанская. По данному инциденту украинский МИД вручил ноту российскому дипломату в связи непропорциональностью примененных российскими пограничниками мер, которые привели к трагическим последствиям.

8% - такое количество граждан Украины привлечено к активной общественной деятельности. По сравнению с 2008 годом этот показатель снизился на 4%. При этом 58% населения считают, что общественные организации нужны, но 37% готовы принять в них участие только, если это принесет конкретную пользу им или их семье, а 33% если под угрозой окажется жизнь, здоровье или благосостояние близких и такая деятельность будет способствовать ликвидации этой угрозы.

10% европейского наркотрафика на сумму около $4-5 миллиардов приходится на Украину, по мнению международные экспертов. Это почти вдвое больше, чем несколько лет назад. Прежде всего речь идет о кокаине, но значительную долю составляют также синтетические наркотики из Индии и Китая, афганский героин. Также через Украину постоянно пытаются провозить большие партии марихуаны из стран Магриба и Африки транзитом через Молдову в Россию.

16 из 20 самых богатых народных депутатов Украины – члены фракции Партии регионов. Среди них Сергей Тигипко, Владимир Бойко, Василий Хмельницкий, Антон Пригодский, Евгений Сигал, Борис Колесников, Александр Фельдман, Вячеслав Богуслаев, Нестор Шуфрич, Николай Рудковский и другие. Самый богатый на данный момент народный депутат – Петр Порошенко (1,6 миллиарда долларов), однако, вскоре его потеснит Вадим Новинский, которого 15 июля Центризбирком официально объявил победителем промежуточных парламентских выборов по 224-му округу в Севастополе (1,9 миллиарда долларов).

19 народных депутатов отказались от начисления материальной помощи от государства, материальная помощь 36 народных депутатов Украины, в соответствии с их письменными заявлениями, была перечислена в благотворительный фонд. Остальные 406 народных депутатов приняли помощь от государства. Как известно, ежемесячная зарплата одного депутата превышает 17 тысяч гривен.

20 – столько составляет увеличение числа детективных агентств и детективов за последние пять лет. Считается, что такая динамика происходит пропорционально падению доверия к людям в милицейских погонах, чью профпригодность сегодня ставит под сомнение подавляющее число украинцев.

39 контрольных и блокирующих пакетов акций 39 областных и горгазов выставил на продажу Кабинет министров Украины.

64% поляков верят в возможность примирения между поляками и украинцами согласно последнему социологическому исследованию CBOS. 19% считают это недостижимой целью (в том числе, 2% абсолютно невозможным). Более трети из 1005 опрошенных готовы забыть о сложных страницах истории для добрососедских отношений.

77 наград (из них – 12 золотых) завоевали украинские студенты на Универсиаде в Казани. Таким образом, Украина поделила третье место с Китаем в общем зачете. На первом месте РФ (292 медали), на втором Япония (84 медали).

80% акций Брокбизнесбанка приобрела группа ВЕТЭК, принадлежащая Сергею Курченко. До этих пор крупнейшими владельцами акций банка были Сергей Буряк (48,6%) и Александр Буряк (46,99%). Новым главой наблюдательного совета банка станет Борис Тимонькин, а председателем правления — Игорь Францкевич.

3500 долларов ВВП приходится на каждого гражданина Украины, что ставит страну на 136-е место в рейтинге Всемирного банка по уровню валового дохода на душу населения. Украина попала в группу стран с валовым доходом ниже среднего. По уровню благосостояния она разместилась рядом с Молдовой, Узбекистаном и Грузией. Первое место в рейтинге досталось Монако. В пятерку лидеров также попали Лихтенштейн, Бермудские острова, Норвегия и Швейцария.

21 900 – таков дефицит врачей в Украине на конец 2012 года. В целом укомплектованность по врачебным должностям по Украине составляет 82%, по младшим специалистам – почти 89%. Обеспеченность врачами, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь, составляет 27,3 на 10 тысяч населения, тогда как этот показатель в большинстве стран ЕС – 33.

18 000 000 000 гривен составит дефицит Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в соответствии с утвержденным на 2013 год планом. в 2012 году получила чистый убыток в размере 10,271 млрд грн.

Анастасия Береза