Нашли тело еще одного рыбака, погибшего от столкновения с пограничниками РФ

Сегодня в результате проведения поисковых действий было найдено тело еще одного украинского рыбака, погибшего в результате столкновения украинского маломерного судна с катером береговой охраны Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации в северо-восточной части Азовского моря, в районе косы Должанская.

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

По его словам, таким образом, на сегодняшний день уже найдены трое погибших, один рыбак находится в больнице, а еще один пропал без вести.

По теме: Росийские пограничники утверждают, что украинские рыбаки их таранили

Также Перебыйнис сообщил, что тела двух рыбаков, найденные раньше, будут доставлены в Украину сегодня.

Как сообщал УНИАН, вечером 17 июля катер береговой охраны Пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом, два рыбака погибли. Один из членов экипажа был спасен.

Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству обеспечить поиск граждан Украины, пропавших без вести в результате инцидента.

В МИД Украины был вызван временный поверенный РФ в Украине Андрей Воробьев. Во время встречи врио министра иностранных дел Руслан Демченко выразил глубокую обеспокоенность украинской стороны в связи с действиями российских пограничников и непропорциональностью примененных ими мер, которые привели к трагическим последствиям, и вручил российскому дипломату ноту.

В ответ российская сторона выразила сожаление в связи с инцидентом, а также заверила, что с ее стороны будут приняты необходимые меры с целью обеспечения надлежащего расследования.